Ethereum-стартап Scroll привлек $50 млн при оценке в $1,8 млрд — Finance.ua
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Ethereum-стартап Scroll привлек $50 млн при оценке в $1,8 млрд

Криптовалюта
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Scroll, сеть второго уровня для масштабирования Ethereum с использованием технологии ZK-Rollups, привлекла $50 млн в ходе недавнего раунда финансирования. Об этом сообщает The Block.
Среди инвесторов: Polychain Capital, Sequoia China, Bain Capital Crypto, Moore Capital Management, Variant Fund, Newman Capital, IOSG Ventures и Qiming Venture Partners.
Представители Scroll отказались раскрывать структуру раунда и называть финальную оценку компании. Однако, согласно источникам издания, показатель мог достичь $1,8 млрд.
Стартап использует полученные средства для запуска основной сети и расширения экосистемы. По словам сооснователя Scroll Сэнди Пэна, в ближайшем будущем проект увеличит команду с 60 до 100 человек.
По итогам предыдущего инвестраунда стартапу удалось привлечь $30 млн.
По материалам:
Forklog
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