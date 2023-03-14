Эстонский город хочет стать европейской столицей беспилотных автомобилей — Finance.ua

Эстонский город хочет стать европейской столицей беспилотных автомобилей Сегодня 02:28 — Технологии&Авто

Эстонский город хочет стать европейской столицей беспилотных автомобилей

Тарту, второй по величине город в Эстонии, где проживает около 100 тысяч человек, стремится стать европейской столицей беспилотных автомобилей.

Тарту и раньше активно развился в направлении цифровизации — разработал безбумажное администрирование, снизил выбросы при отоплении и ввел ряд цифровых решений для мобильности (электрические велосипеды, дорожные знаки, светодиодные фонари с умным управлением). Новые амбиции в области беспилотного транспорта объединяют усилия региональных организаций: Тартуского университета, Эстонской авиационной академии, Тартуского научного парка, а также множество других компаний, выросших из университета.

Опираясь на это, город Тарту и муниципалитеты Тартуского уезда запустили серию пилотных проектов и испытаний.

Для начала Тарту решил поэкспериментировать с транспортом на заказ в регионе. Организация регулярного автобусного маршрута в его малолюдных окрестностях нецелесообразна, но для приобретения опыта создали именно такой маршрут протяженностью 66 км, который имел 26 остановок по требованию.

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Этот пилотный проект предоставил городу и другим участникам ценную информацию о будущих вызовах, прежде чем такая транспортная система будет применяться шире. К примеру, об использовании обычных дорожных светофоров.

Кроме других полезных идей по развитию мобильности будущего, одной из ступенек перед тем, как на улицы Тарту был выпущен беспилотный автомобиль, было создание цифрового двойника города, где автомобиль мог бы практиковаться. Это вместе с тщательно нанесенными на карту улицами оказалось ценным не только в контексте пилотного проекта, но и для других заинтересованных сторон.

Партнеры надеются, что подобная инфраструктура привлечет других разработчиков автономной мобильности в регион.

Но амбиции Тарту не только лишь земные. Эксперты стремятся, чтобы мобильность без водителя была достигнута в воздухе, и Тарту надеется быть среди первых, кто создаст такие транспортные средства.

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Телеканал 24 По материалам:

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