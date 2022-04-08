Эстонская e-⁠Residency будет возмещать регистрационные сборы украинским предпринимателям — Finance.ua

Эстонская e-⁠Residency будет возмещать регистрационные сборы украинским предпринимателям

Сегодня 12:10 — Личные финансы

Эстонская правительственная программа e-Residency запустила инициативу, которая позволяет украинским предпринимателям получить возмещение стоимости государственного административного сбора. Государственная пошлина составляет до 130 евро.

Finance.ua узнал, как работает система возмещения и почему она будет полезна украинскому бизнесу.

Зачем это? Инициатива создана, чтобы финансово поддержать украинских е-резидентов, помочь им преодолеть последствия войны и содействовать развитию экономик Украины и Эстонии.

Например, украинская флористка и основательница ArrowStone Flowers Кристина Дидух сейчас продает в Европе купленные ранее цветы и может получать оплату за них благодаря аккаунту в Wise и эстонской программе e-Residency. Ее компанию спасло то, что она в последние несколько лет была зарегистрирована как европейская компания.

Как это работает?

Шаг 1 — убедиться, что вы отвечаете требованиям. Ознакомиться с требованиями можно — убедиться, что вы отвечаете требованиям. Ознакомиться с требованиями можно здесь

Если соблюдены все квалификационные требования, вы можете уверенно рассчитывать на возмещение госсбора за регистрацию вашей заявки на получение цифровой ID-карты e-Residency.

Шаг 2 — подать заявку на e-Residency и получить свою цифровую ID-карту.

При оформлении заявки вам необходимо будет указать место получения (просим учитывать, что пункт выдачи в Киеве временно не работает). Выбрать удобный для вас пункт самовывоза можно здесь

Шаг 3 — выбрать поставщика услуг для вашего бизнеса, список можно найти — выбрать поставщика услуг для вашего бизнеса, список можно найти здесь

Поставщики предлагают услуги по присвоению юридического адреса и назначению контактного лица, необходимых для регистрации компании. Обратите внимание, что только одобренные поставщики услуг имеют право на возмещение госсбора.

Шаг 4 — зарегистрировать компанию в Эстонии. Пошаговую инструкцию по созданию компании можно найти — зарегистрировать компанию в Эстонии. Пошаговую инструкцию по созданию компании можно найти здесь

Шаг 5 — получить возмещение через поставщика услуг.

Ваш поставщик бизнес-услуг возместит вам расходы по госсбору за регистрацию компании и оформление электронного резидентства. E-Residency покрывает административный сбор за регистрационную заявку, однако все детали согласовываются с поставщиком услуг.

Положения и условия можно найти по ссылке

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