Эстонская e-⁠Residency будет возмещать регистрационные сборы украинским предпринимателям — Finance.ua

Эстонская правительственная программа e-Residency запустила инициативу, которая позволяет украинским предпринимателям получить возмещение стоимости государственного административного сбора. Государственная пошлина составляет до 130 евро.
Finance.ua узнал, как работает система возмещения и почему она будет полезна украинскому бизнесу.
Зачем это? Инициатива создана, чтобы финансово поддержать украинских е-резидентов, помочь им преодолеть последствия войны и содействовать развитию экономик Украины и Эстонии.
Например, украинская флористка и основательница ArrowStone Flowers Кристина Дидух сейчас продает в Европе купленные ранее цветы и может получать оплату за них благодаря аккаунту в Wise и эстонской программе e-Residency. Ее компанию спасло то, что она в последние несколько лет была зарегистрирована как европейская компания.
Как это работает?
Шаг 1 — убедиться, что вы отвечаете требованиям. Ознакомиться с требованиями можно здесь.
Если соблюдены все квалификационные требования, вы можете уверенно рассчитывать на возмещение госсбора за регистрацию вашей заявки на получение цифровой ID-карты e-Residency.
Шаг 2 — подать заявку на e-Residency и получить свою цифровую ID-карту.
При оформлении заявки вам необходимо будет указать место получения (просим учитывать, что пункт выдачи в Киеве временно не работает). Выбрать удобный для вас пункт самовывоза можно здесь.
Шаг 3 — выбрать поставщика услуг для вашего бизнеса, список можно найти здесь.
Поставщики предлагают услуги по присвоению юридического адреса и назначению контактного лица, необходимых для регистрации компании. Обратите внимание, что только одобренные поставщики услуг имеют право на возмещение госсбора.
Шаг 4 — зарегистрировать компанию в Эстонии. Пошаговую инструкцию по созданию компании можно найти здесь.
Шаг 5 — получить возмещение через поставщика услуг.
Ваш поставщик бизнес-услуг возместит вам расходы по госсбору за регистрацию компании и оформление электронного резидентства. E-Residency покрывает административный сбор за регистрационную заявку, однако все детали согласовываются с поставщиком услуг.