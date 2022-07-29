Эстония запретила выдачу временных виз на проживание или обучение россиянам — Finance.ua

Эстония запретила выдачу временных виз на проживание или обучение россиянам Сегодня 09:35

Эстония ограничит возможности граждан россии получать временный вид на жительство или визы на обучение в стране.

Об этом заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, пишет Err.ee

По его словам, необоснованная война россии против Украины отрицательно сказывается на безопасности Эстонии и Евросоюза.

Необходимо продолжать оказывать непрерывное давление на россию с помощью санкций. Если санкции помогут положить конец российской агрессии, то это положительно повлияет и на нашу безопасность, — заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

Уточняется, что теперь граждане россии и беларуси, получившие законное право на пребывание в другой стране ЕС, не смогут больше регистрировать в Эстонии краткосрочную работу и поэтому не смогут ходатайствовать о долгосрочной визе с целью работы.

«Эта поправка положит конец ситуации, когда для обхода действующих санкций хлопочут о краткосрочной шенгенской визе в другой стране ЕС, например, с целью туризма», — подчеркнул министр.

Напомним, ранее Эстония приняла решение о необходимости запрета на владение оружием для граждан российской федерации и беларуси.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.