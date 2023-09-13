Эстония закрыла въезд для автомобилей с российскими номерами — Finance.ua

Эстония закрыла въезд для автомобилей с российскими номерами Сегодня 18:00 — Мир

Эстония закрыла въезд для автомобилей с российскими номерами

Эстония с 10 часов утра 13 сентября запретила въезд в страну автотранспорта с номерами россии, поскольку он подпадает под действие европейских санкций.

Об этом сообщает национальный вещатель ERR.

Таким образом Эстония выполняет опубликованные Европейской комиссией 8 сентября новые рекомендации по применению санкций, согласно которым странам Евросоюза запрещается впускать на территорию ЕС частные автомобили с российскими номерами.

«Цель санкций против россии одна — заставить страну-агрессора отступить к своим границам. Поскольку Еврокомиссия только что дала разъяснение по поводу действующих санкций, а Эстония считает необходимым использовать все возможности для повышения цены российской агрессии, мы, проконсультировавшись с властями Латвии и Литвы, пришли к выводу, что ограничения являются наиболее эффективными при совместном введении санкций», — сказал министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс.

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Запрет на въезд моторных транспортных средств действует независимо от того, на каком основании владелец или пользователь находится в Эстонии или Европейском Союзе.

При этом транспортным средствам с номерными знаками россии разрешается выехать из Эстонии через внешнюю границу или пересечь внутренние границы Европейского Союза.

В случае прибытия в пограничный пункт транспортного средства с российскими номерами Налогово-таможенный департамент проведет соответствующие процедуры. Пользователь или владелец автотранспорта должен будет вернуться в россию вместе с автомобилем или пересечь границу без него.

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Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна назвал решение, оперативно принятое эстонскими МВД и Минфином, единственно верным. «Уже завтра (14 сентября. — Ред.) я подниму в правительстве вопрос, что делать с машинами с российскими номерами, которые уже находятся здесь», — сказал Цахкна.

Он также добавил, что сегодня, 13 сентября, по видеосвязи обсудит эту тему с представителями других пограничных стран. Цахкна отметил как положительный факт, что Латвия и Литва уже приняли аналогичное решение. «При совместном применении ограничения более эффективны, и это позволяет еще выше поднять цену агрессии для россии. Мы не можем помогать гражданам страны-агрессора пользоваться благами свободы и демократии, пока россия продолжает геноцид в Украине», — резюмировал глава МИД Эстонии.

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Как сообщалось, во вторник министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте заявила, что в соответствии с последней интерпретацией Европейской комиссии о санкциях литовская таможня будет заниматься конфискацией въезжающих в Литву автомобилей с российской регистрацией. После этого Служба государственных доходов Латвии сообщила, что в страну не будут пропускать транспортные средства на российской регистрации. В некоторых случаях правоохранители могут также конфисковывать автомобили.

Ранее Еврокомиссия предоставила разъяснение, что въезд в страны Европейского Союза на зарегистрированных в россии автомобилях запрещен.

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Укрінформ По материалам:

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