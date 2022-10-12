Эстония закрыла свои порты для российских судов — Finance.ua

Эстония закрыла свои порты для российских судов Сегодня 19:14 — Аграрный рынок

Эстония закрыла свои порты для российских судов

На восьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Эстония закрыла свои порты для российских судов.

Такое решение принял Департамент транспорта республики.

«Суда, зарегистрированные в российском реестре, лишаются права заходить в эстонские порты», — заявили в Департаменте транспорта Эстонии.

В Департаменте объяснили, что 7 октября Совет Европейского Союза принял соответствующее постановление в связи с вторжением россии на территорию Украины. Решение вступило в силу со дня его принятия.

Напомним, 7 октября 2022 года Эстония заявила о том, что планирует передачу нового пакета военной помощи для Украины, в который, в частности, должны войти боеприпасы и зимнее снаряжение.

Кроме того, Эстония передала украинским военным дроны, которые были конфискованы у гражданина россии при попытке незаконно пересечь границу весной этого года.

В течение трех месяцев с начала полномасштабного вторжения россии в Украину Эстония передала нашей стране треть своего военного бюджета. Это самая большая поддержка Украины среди всех государств мира, если брать соотношение бюджета страны и объем выделенной помощи.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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