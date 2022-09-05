Эстония создаст свой аналог «Дії» — Finance.ua
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Эстония создаст свой аналог «Дії»

Мир
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Эстония создаст свой аналог «Дії»
Эстония создаст свой аналог «Дії»
Министерство цифровой трансформации Украины передало эстонским коллегам пользовательский опыт (UI/UX) и код приложения государственных услуг «Дія», чтобы Эстония могла создать свой аналог.
Об этом сообщили глава Минцифры Михаил Федоров и министр по вопросам предпринимательства и информационных технологий Эстонии Кристиан Ярван.
Полученная информация поможет Эстонии создать аналогичное приложение и портал, как «Дія» в Украине.
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«Благодаря сотрудничеству Эстония сможет создать такой же мобильно ориентированный подход к цифровому правительству, как в Украине», — рассказал Федоров.
Он добавил, что развитие цифрового государства в Украине началось с изучения опыта Эстонии.
В свою очередь Ярван напомнил, что на первых встречах эстонская сторона делилась с украинскими коллегами наработками. Теперь он обратил внимание, что Украина в определенных направлениях «обогнала» Эстонию, в частности, в плане создания «государства в смартфоне».

Большое обновление Дії: пенсионные, виды на жительство, шеринг техпаспорта и прочее

По материалам:
Діло
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