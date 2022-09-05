Эстония создаст свой аналог «Дії» — Finance.ua

Эстония создаст свой аналог «Дії» Сегодня 08:30 — Мир

Эстония создаст свой аналог «Дії»

Министерство цифровой трансформации Украины передало эстонским коллегам пользовательский опыт (UI/UX) и код приложения государственных услуг «Дія», чтобы Эстония могла создать свой аналог.

Об этом сообщили глава Минцифры Михаил Федоров и министр по вопросам предпринимательства и информационных технологий Эстонии Кристиан Ярван.

Полученная информация поможет Эстонии создать аналогичное приложение и портал, как «Дія» в Украине.

«Благодаря сотрудничеству Эстония сможет создать такой же мобильно ориентированный подход к цифровому правительству, как в Украине», — рассказал Федоров.

Он добавил, что развитие цифрового государства в Украине началось с изучения опыта Эстонии.

В свою очередь Ярван напомнил, что на первых встречах эстонская сторона делилась с украинскими коллегами наработками. Теперь он обратил внимание, что Украина в определенных направлениях «обогнала» Эстонию, в частности, в плане создания «государства в смартфоне».

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Діло По материалам:

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