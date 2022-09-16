Эстония разрывает таможенное соглашение с рф — Finance.ua

Эстония разрывает таможенное соглашение с рф Сегодня 12:18 — Энергетика

Эстония решила расторгнуть двустороннее соглашение о таможенном сотрудничестве с россией, подписанное в 1997 году.

Соответствующее решение приняло правительство Эстонии, пишет Err.ee

Министр иностранных дел государства Урмас Рейнсалу подчеркнул, что это важный шаг к тому, чтобы свести отношения между Эстонией и россией к минимуму.

Отмечается, что соглашение будет действовать еще в течение шести месяцев после расторжения. Согласно правилам, любая из сторон двустороннего документа может расторгнуть соглашение с письменным уведомлением.

Справка Finance.ua:

Эстония, Латвия, Литва и Польша планируют на национальном уровне запретить выдачу виз россиянам и ограничить въезд гражданам рф с визами ЕС.

Економічна Правда По материалам:

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