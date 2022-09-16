Эстония разрывает таможенное соглашение с рф — Finance.ua
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Эстония разрывает таможенное соглашение с рф

Энергетика
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Эстония решила расторгнуть двустороннее соглашение о таможенном сотрудничестве с россией, подписанное в 1997 году.
Соответствующее решение приняло правительство Эстонии, пишет Err.ee.
Министр иностранных дел государства Урмас Рейнсалу подчеркнул, что это важный шаг к тому, чтобы свести отношения между Эстонией и россией к минимуму.
Отмечается, что соглашение будет действовать еще в течение шести месяцев после расторжения. Согласно правилам, любая из сторон двустороннего документа может расторгнуть соглашение с письменным уведомлением.

Справка Finance.ua:

  • Эстония, Латвия, Литва и Польша планируют на национальном уровне запретить выдачу виз россиянам и ограничить въезд гражданам рф с визами ЕС.

Решение ЕС о приостановлении упрощенного визового режима для россиян вступило в силу

По материалам:
Економічна Правда
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