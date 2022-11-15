Эстония призвала увеличить помощь Украине от ЕС в пять раз — Finance.ua

Эстония призвала увеличить помощь Украине от ЕС в пять раз
Евросоюз должен изменить свою модель поддержки Украины и увеличить размер помощи стране в пять раз.
Об этом заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, сообщает ERR.
«Европейские страны должны применить другой подход, другую парадигму поддержки Украины. Нынешнего темпа мало», — заявил Рейнсалу.
«Посмотрим на ситуацию в перспективе: ВВП Украины составляет один процент от ВВП Евросоюза. По сути, вся эта борьба сейчас держится в Украине. Большинство расходов на эту борьбу. А Европа поддержала их примерно пятой частью процента своего ВВП. Мы же изменим ситуацию, если сможем поднять поддержку на вооружение и финансовую помощь до одного процента от нашего ВВП. И это вовсе не драматичная цифра», — глава МИД Эстонии.
Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что правительство Эстонии передаст Украине генераторы.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
Поделиться новостью