Эстония предоставила Украине наибольшую помощь в отношении к собственному ВВП — Finance.ua

Эстония предоставила Украине наибольшую помощь в отношении к собственному ВВП

Сегодня 16:12 — Казна и Политика

Эстония предоставила Украине наибольшую помощь в отношении к собственному ВВП

Учитывая валовой внутренний продукт (ВВП), Эстония среди всех стран мира пообещала наибольшую помощь Украине.

Об этом говорится в базе данных (Ukraine Support Tracker) Кильского института мировой экономики (IfW Kiel), сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Süddeutsche Zeitung

С тех пор как 24 февраля началась захватническая война против Украины, Эстония пообещала помощь на сумму почти 0,8% ее собственного ВВП. Далее следует Польша с менее 0,2% и Литва с менее 0,1%.

В абсолютном измерении наибольшие обязательства взяли на себя США — речь идет о сумме около 7,6 млрд евро, за ними следуют Польша, Великобритания и Германия.

Согласно информации института, все страны ЕС вместе пообещали помощь на около 2,9 млрд евро, плюс 1,4 млрд евро от институтов ЕС и 2 млрд евро от Европейского инвестиционного банка.

По данным института, Ukraine Support Tracker систематически фиксирует стоимость поддержки, которую правительства 31-й западной страны обещали Украине. Включается общеизвестная военная, финансовая и гуманитарная помощь.

«База данных предназначена для того, чтобы подкрепить дискуссию о поддержке Украины фактами», — сказал Кристоф Требеш, ответственный за Ukraine Support Tracker, директор исследований в IfW Kiel.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.