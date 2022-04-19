Эстония предоставила Украине наибольшую помощь в отношении к собственному ВВП — Finance.ua

В абсолютном измерении наибольшие обязательства взяли на себя США — речь идет о сумме около 7,6 млрд евро, за ними следуют Польша, Великобритания и Германия.
Согласно информации института, все страны ЕС вместе пообещали помощь на около 2,9 млрд евро, плюс 1,4 млрд евро от институтов ЕС и 2 млрд евро от Европейского инвестиционного банка.
По данным института, Ukraine Support Tracker систематически фиксирует стоимость поддержки, которую правительства 31-й западной страны обещали Украине. Включается общеизвестная военная, финансовая и гуманитарная помощь.
«База данных предназначена для того, чтобы подкрепить дискуссию о поддержке Украины фактами», — сказал Кристоф Требеш, ответственный за Ukraine Support Tracker, директор исследований в IfW Kiel.