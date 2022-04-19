Эстония предоставила Украине наибольшую помощь в отношении к собственному ВВП — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555

Эстония предоставила Украине наибольшую помощь в отношении к собственному ВВП

Сегодня 16:12Казна и Политика
18
Эстония предоставила Украине наибольшую помощь в отношении к собственному ВВПЭстония предоставила Украине наибольшую помощь в отношении к собственному ВВП
Учитывая валовой внутренний продукт (ВВП), Эстония среди всех стран мира пообещала наибольшую помощь Украине.
Об этом говорится в базе данных (Ukraine Support Tracker) Кильского института мировой экономики (IfW Kiel), сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.
С тех пор как 24 февраля началась захватническая война против Украины, Эстония пообещала помощь на сумму почти 0,8% ее собственного ВВП. Далее следует Польша с менее 0,2% и Литва с менее 0,1%.
Читайте также
В абсолютном измерении наибольшие обязательства взяли на себя США — речь идет о сумме около 7,6 млрд евро, за ними следуют Польша, Великобритания и Германия.
Согласно информации института, все страны ЕС вместе пообещали помощь на около 2,9 млрд евро, плюс 1,4 млрд евро от институтов ЕС и 2 млрд евро от Европейского инвестиционного банка.
По данным института, Ukraine Support Tracker систематически фиксирует стоимость поддержки, которую правительства 31-й западной страны обещали Украине. Включается общеизвестная военная, финансовая и гуманитарная помощь.
«База данных предназначена для того, чтобы подкрепить дискуссию о поддержке Украины фактами», — сказал Кристоф Требеш, ответственный за Ukraine Support Tracker, директор исследований в IfW Kiel.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Економічна Правда
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.