Эстония планирует досрочно прекратить импорт российских нефтепродуктов — Finance.ua
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Эстония планирует досрочно прекратить импорт российских нефтепродуктов

Мир
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Эстония планирует досрочно прекратить импорт российских нефтепродуктов
Эстония планирует досрочно прекратить импорт российских нефтепродуктов
Эстония планирует прекратить весь импорт российских нефтепродуктов до завершения установленного Европейским Союзом переходного периода и запретить их ввоз с 5 декабря.
Об этом сообщил министр иностранных дел ЕР Урмас Рейнсалу, пишет Delfi.
«Учитывая российскую агрессию и признание российского режима террористическим, общеевропейские санкции будут реализованы в Эстонии раньше», — отметил Урмас Рейнсалу.
В настоящее время действует введенный Евросоюзом санкционный пакет, позволяющий компаниям выполнять договоры с предприятиями россии, заключенными до 4 июня.
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В зависимости от товара на ранее заключенные договоры распространяется переходный период (для прекращения договоров): до 5 декабря 2022 года или до 5 февраля 2023 года.
Эстония планирует сместить предельный срок завершения всех нефтяных контрактов с февраля на декабрь. Если правительство поддержит в четверг такое решение, то с 5 декабря весь импорт, а также транзит российской нефти и нефтепродуктов в Эстонию будет прекращен.
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«Надеюсь на хорошую работу Налогово-таможенного департамента, который при принятии решения будет проверять законность действий компаний», — добавил Рейнсалу.
Напомним, что Европейский Союз прекратит весь морской импорт российской нефти и большинство потоков трубопроводов с 5 декабря в знак осуждения вторжения россии в Украину. С 5 февраля также вступает в силу запрет ЕС на поставку российских нефтепродуктов.
Кроме того, страны-члены Евросоюза 5 октября согласовали восьмой пакет санкции против российской федерации вместе с ограничением цен на нефть.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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