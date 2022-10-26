Эстония планирует досрочно прекратить импорт российских нефтепродуктов — Finance.ua

Эстония планирует досрочно прекратить импорт российских нефтепродуктов Сегодня 21:32 — Мир

Эстония планирует досрочно прекратить импорт российских нефтепродуктов

Эстония планирует прекратить весь импорт российских нефтепродуктов до завершения установленного Европейским Союзом переходного периода и запретить их ввоз с 5 декабря.

Об этом сообщил министр иностранных дел ЕР Урмас Рейнсалу, пишет Delfi.

«Учитывая российскую агрессию и признание российского режима террористическим, общеевропейские санкции будут реализованы в Эстонии раньше», — отметил Урмас Рейнсалу.

В настоящее время действует введенный Евросоюзом санкционный пакет, позволяющий компаниям выполнять договоры с предприятиями россии, заключенными до 4 июня.

Читайте также В ЕС настаивают на установлении ценового потолка на газ для энергетики — Bloomberg

В зависимости от товара на ранее заключенные договоры распространяется переходный период (для прекращения договоров): до 5 декабря 2022 года или до 5 февраля 2023 года.

Эстония планирует сместить предельный срок завершения всех нефтяных контрактов с февраля на декабрь. Если правительство поддержит в четверг такое решение, то с 5 декабря весь импорт, а также транзит российской нефти и нефтепродуктов в Эстонию будет прекращен.

«Надеюсь на хорошую работу Налогово-таможенного департамента, который при принятии решения будет проверять законность действий компаний», — добавил Рейнсалу.

Напомним, что Европейский Союз прекратит весь морской импорт российской нефти и большинство потоков трубопроводов с 5 декабря в знак осуждения вторжения россии в Украину. С 5 февраля также вступает в силу запрет ЕС на поставку российских нефтепродуктов.

Кроме того, страны-члены Евросоюза 5 октября согласовали восьмой пакет санкции против российской федерации вместе с ограничением цен на нефть.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.