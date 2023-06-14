Эстония передаст Украине технику для ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС — Finance.ua
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Эстония передаст Украине технику для ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС

Казна и Политика
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Спасательный департамент Эстонии передаст Украине различную технику для ликвидации последствий наводнения в результате подрыва Каховской ГЭС.
Как пишет «Европейская правда», об этом сообщает ERR.
«На данный момент в приоритете вывод людей из затопленных районов, а как только вода спадет, можно начинать подсчитывать убытки и откачивать воду. Для нас очень важно, что мы можем помочь Украине в этом кризисе. Друзья поступают именно так», — отметил гендиректор Спасительного департамента Марго Клаос.
Эстония передаст Украине шланги, помпы, абсорбирующий материал, лодки, гидрокостюмы, непромокаемые резиновые штаны и пробковые жилеты.
В общей сложности будет отправлено оборудование почти на 457 тысяч евро. Денежные средства выделяет Министерство иностранных дел.
В Европейской комиссии во вторник сообщили, что к настоящему времени в Украину поступила помощь уже 14 стран-членов ЕС для преодоления последствий подрыва Каховской ГЭС. Речь идет о 76 лодках, более 300 помп, 160 тысяч предметов для обустройства убежища.
По материалам:
Економічна Правда
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