Эстония передаст Украине технику для ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС — Finance.ua

Эстония передаст Украине технику для ликвидации последствий подрыва Каховской ГЭС Сегодня 15:45 — Казна и Политика

Спасательный департамент Эстонии передаст Украине различную технику для ликвидации последствий наводнения в результате подрыва Каховской ГЭС.

Как пишет «Европейская правда», об этом сообщает ERR.

«На данный момент в приоритете вывод людей из затопленных районов, а как только вода спадет, можно начинать подсчитывать убытки и откачивать воду. Для нас очень важно, что мы можем помочь Украине в этом кризисе. Друзья поступают именно так», — отметил гендиректор Спасительного департамента Марго Клаос.

Эстония передаст Украине шланги, помпы, абсорбирующий материал, лодки, гидрокостюмы, непромокаемые резиновые штаны и пробковые жилеты.

В общей сложности будет отправлено оборудование почти на 457 тысяч евро. Денежные средства выделяет Министерство иностранных дел.

В Европейской комиссии во вторник сообщили, что к настоящему времени в Украину поступила помощь уже 14 стран-членов ЕС для преодоления последствий подрыва Каховской ГЭС. Речь идет о 76 лодках, более 300 помп, 160 тысяч предметов для обустройства убежища.

Економічна Правда По материалам:

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