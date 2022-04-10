Эстония передала Украине 10 тонн помощи для восстановления поврежденных электросетей — Finance.ua
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Эстония передала Украине 10 тонн помощи для восстановления поврежденных электросетей

Сегодня 12:21Казна и Политика
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Эстония передала Украине более 10 тонн помощи, необходимой для восстановления поврежденных в результате боевых действий электросетей.
Об этом сообщило Министерство экономики и коммуникаций Эстонии.
Партия помощи состоит в основном из алюминиевых проводов, контрольных кабелей и других материалов для линий электропередачи.
Все это решили послать после запроса Министерства энергетики Украины. Груз собрали благодаря сотрудничеству государства с Эстонской ассоциацией подрядчиков по электротехнике, которая подключила к инициативе эстонские компании.
«Эстония всячески помогает Украине, которая попала под атаку со стороны режима Путина. Мы поможем им восстановить электроэнергию, потому что она жизненно важна», — заявил министр экономики и инфраструктуры Таави Аас.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: Економічна Правда
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