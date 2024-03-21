Эстония объявила о новом пакете военной помощи для Украины — Finance.ua

Эстония объявила о новом пакете военной помощи для Украины Сегодня 16:45

Эстония передаст Украине пакет военной помощи на сумму 20 млн евро.

Пакет военной помощи включает в себя безоткатное противотанковое оружие, взрывчатку, различные виды артиллерийских боеприпасов, противогазы, снайперскую технику, боеприпасы меньшего калибра и многое другое.

«Мы составили этот пакет, сосредоточившись на обеспечении максимальной выгоды для Украины, не допуская при этом снижения обороноспособности Эстонии», — заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Он отметил, что в последний пакет помощи вошли снаряды калибра 155 мм, что явилось дополнительным вкладом Эстонии в инициативу Евросоюза об отправке в Украину миллиона снарядов.

Помощь Эстонии

С первых дней полномасштабной войны Эстония осуждала россию, оказывала Украине военную и финансовую помощь, принимала тысячи беженцев. Президент и премьер-министр Эстонии одними из первых посетили Украину весной прошлого года.

Ранее правительство Эстонии одобрило новый пакет военной помощи для Украины, включающий боеприпасы 155 мм калибра.

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