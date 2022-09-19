Эстония, Латвия, Литва и Польша: жителям россии с сегодняшнего дня почти закрыли сухопутный путь в Европу — Finance.ua
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Эстония, Латвия, Литва и Польша: жителям россии с сегодняшнего дня почти закрыли сухопутный путь в Европу

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Эстония, Латвия, Литва и Польша закрыли въезд для россиян. В ночь с 18 на 19 сентября эти страны прекратили впускать граждан рф с шенгенскими туристическими визами, так как считают, что их поездки — это угроза общественной безопасности всей шенгенской зоны.
О новых неудобствах для страны-агрессора говорится в сюжете ТСН.
С 00:00 19 сентября Эстония, Латвия, Литва и Польша прекратили впускать россиян с действующими туристическими визами, независимо от того, какая страна их выдала.
Путешествие в ЕС — это привилегия, а не право человека. И такими привилегиями не могут пользоваться граждане страны-агрессора, когда в Украине пытают людей. Такова общая позиция стран Балтии и Польши.
Правительства четырех стран пошли на более жесткие меры, в отличие от других в ЕС, которые приняли решение лишь приостановить упрощенный визовый режим с россией. В Эстонии отметили, что более 70% россиян поддерживают полномасштабное вторжение рф в Украину, поэтому введение ограничения на въезд для них — это, прежде всего, вопрос безопасности.
Напомним, Эстония первой в ЕС ввела новые визовые санкции для граждан рф, республика закрыла въезд для россиян с действующими шенгенскими визами, которые ранее им выдала. Исключения все же оставила — для родственников, дипломатов, водителей и владельцев вида на жительство.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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