Есть ли выходные у банковской системы Украины — НБУ — Finance.ua
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Есть ли выходные у банковской системы Украины — НБУ

Сегодня 15:42Казна и Политика
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Есть ли выходные у банковской системы Украины — НБУ
Банки выполняют свои обязанности даже в условиях военного положения и предоставляют нужные украинцам банковские услуги, в частности в выходные дни.
Об этом сообщает регулятор.
Все банки Украины подключены к системе электронных платежей Национального банка (СЭП) и могут проводить платежи клиентов в штатном режиме — 23 часа в сутки и семь дней в неделю, учитывая собственные потребности и потребности своих клиентов.
Время прохождения платежа от банка-отправителя в банк-получатель через СЭП в среднем составляет не более 20 минут.
В выходные дни в основном не работают только банковские филиалы и отделения, в то же время банки продолжают обеспечивать бесперебойное проведение безналичных расчетов юридических и физических лиц, а также работу платежной инфраструктуры (в том числе pos-терминалов и банкоматов).
Также благодаря стабильной работе банковской системы ежедневно в обычном режиме проходят безналичные расчеты и операции с помощью платежных карт (Mastercard, Visa, ПРОСТІР и т.д.).
То есть клиенты банков могут круглосуточно и независимо от выходных дней проводить безналичные расчеты или при необходимости снимать наличные в банкоматах.
Кроме того, банки поддерживают работу систем мобильного и интернет-банкинга и у клиентов постоянно есть дистанционный доступ к управлению собственными средствами.
«Банковская система слаженно работает даже в сложных условиях военного положения. Мы благодарны работникам банков за их самоотверженную работу. Они делают все, чтобы украинские граждане, защитники, бизнес и государство имели возможность своевременного доступа к личным средствам и платежным услугам круглосуточно и без выходных. Так что даже в субботу и в воскресенье украинцы могут проводить платежи, получать пенсии и зарплату», — сообщил заместитель Председателя Национального банка Алексей Шабан.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Finance.UA
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