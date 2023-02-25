Есть ли право на пенсию у несовершеннолетних усыновленных детей в связи с потерей кормильца — Finance.ua

Есть ли право на пенсию у несовершеннолетних усыновленных детей в связи с потерей кормильца Сегодня 20:12 — Личные финансы

нетрудоспособным членам семьи умершего кормильца, которые были на его содержании. Как пояснил Пенсионный Фонд Украины, согласно статье 36 Закона Украины от 09 июля 2003 года № 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», пенсия в связи с потерей кормильца назначаетсячленам семьи умершего кормильца,

Детям пенсия в связи с потерей кормильца назначается независимо от того, были ли они на содержании кормильца.

Несовершеннолетние дети, имеющие право на пенсию по случаю потери кормильца, сохраняют это право и в случае их усыновления.

Справка Finance.ua:

Как сообщила первый заместитель министра социальной политики Дария Марчак, в Украине введут универсальную социальную помощь. По ее словам, это будут выплаты, привязанные к финансово-имущественному положению человека, которые позволят охватить гораздо больше оказавшихся в затруднении граждан.

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