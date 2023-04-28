ЕСПЧ обязал россию выплатить 129 млн евро компенсации за нарушения после нападения на Грузию — Finance.ua

ЕСПЧ обязал россию выплатить 129 млн евро компенсации за нарушения после нападения на Грузию Сегодня 12:31 — Мир

ЕСПЧ обязал россию выплатить 129 млн евро компенсации за нарушения после нападения на Грузию

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал россию выплатить более 129 млн евро компенсаций Грузии за нарушения и ущерб, нанесенный гражданам в результате российского вторжения в 2008 году.

Большая палата ЕСПЧ приняла дополнительное решение по иску Грузии против россии относительно войны 2008 года в части, которая касается справедливых компенсаций согласно ст. 41 Европейской конвенции по правам человека и не охватывалась основным решением 2021 года.

Суд установил, что имеет юрисдикцию рассматривать запрос Грузии о компенсациях, несмотря на то, что россию в 2022 году выгнали из Совета Европы и российская сторона не сотрудничала с судом во время рассмотрения вопроса.

Речь идет о случаях убийства грузинского гражданского населения, административной практики пыток гражданских и военнопленных, произвольного лишения свободы в подвалах так называемого «МВД Южной Осетии», мародерства, политики препятствования возвращению грузин в их дома в Цхинвальском регионе (Южная Осетия) и Абхазии, отсутствии адекватного расследования российской стороной случаев гибели людей.

ЕСПЧ решил, что страна-ответчик — россия — должна в течение трех месяцев оплатить Грузии 3,25 млн евро компенсаций в связи с по меньшей мере 50 жертвами гражданских убийств в грузинских селах Южной Осетии и в буферной зоне. Грузия заявляла о 116 случаях, из них удовлетворили лишь 50 — потому что остальные 66 жертв погибли во время пяти дней «активной фазы войны», которую суд исключил из собственной юрисдикции в решении 2021 года. Относительно Украины такого ограничения нет.

Кроме того, россию обязуют оплатить 2 697 500 евро в качестве компенсации по меньшей мере 166 пострадавшим от практики произвольных задержаний и бесчеловечного обращения с грузинским гражданским населением силами Южной Осетии в подвалах так называемого «МВД» в Цхинвали 10-27 августа 2008 года.

640 тысяч евро компенсаций присуждаются в связи со случаями пыток грузинских военнопленных вооруженными группировками Южной Осетии в Цхинвали 8-17 августа 2008 года.

Наибольшая сумма компенсаций — 115 млн евро — присуждена в связи с административной практикой препятствования возвращению грузинских граждан в их дома на оккупированных территориях, от чего пострадали не менее 23 тысяч человек.

Еще 8,24 млн евро присуждаются в связи с нематериальным ущербом для по меньшей мере 142 человек, пострадавших от отсутствия адекватного расследования российской стороной гибели гражданских во время активной фазы боевых действий.

Остальные запросы на компенсацию отклонили 9 голосами против восьми.

Следовательно, общая сумма, которую рф обязали уплатить Грузии, составляет 129,8 млн евро.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Європейська правда По материалам:

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