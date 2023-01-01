Если нет отопления: как будет работать перерасчет в платежках в 2023 году — Finance.ua

Если нет отопления: как будет работать перерасчет в платежках в 2023 году Сегодня 12:20 — Личные финансы

Если нет отопления: как будет работать перерасчет в платежках в 2023 году

Из-за массированных ракетных обстрелов российских оккупантов в некоторых домах временно не было тепла и горячей воды — в таком случае поставщики тепла должны пересчитать платежки, а если отказывают, можно потребовать перерасчет.

Об этом говорится на сайте Верховной Рады Украины.

Согласно постановлению Кабмина № 151, украинцы имеют право требовать перерасчет сумм в платежках, при условии, что в квартире холоднее 18 градусов — за каждые сутки нарушения нормы сумма в платежке должна уменьшаться на 3,3%.

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Следует отметить, что в некоторых регионах страны уже практикуют такой перерасчет. Так, КП «Тернопольгортеплокоммунэнерго» вычтет часы, когда не было света и услуги не предоставлялись, а перерасчет за ноябрь будет внесен в платежку за декабрь.

Кроме того, за воду и газ можно не платить, если отсутствуют счетчики и если человек не находится дом, по меньшей мере 30 дней.

Справка Finance.ua:

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Апостроф По материалам:

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