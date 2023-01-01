Если нет отопления: как будет работать перерасчет в платежках в 2023 году — Finance.ua
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Если нет отопления: как будет работать перерасчет в платежках в 2023 году

Личные финансы
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Если нет отопления: как будет работать перерасчет в платежках в 2023 году
Если нет отопления: как будет работать перерасчет в платежках в 2023 году
Из-за массированных ракетных обстрелов российских оккупантов в некоторых домах временно не было тепла и горячей воды — в таком случае поставщики тепла должны пересчитать платежки, а если отказывают, можно потребовать перерасчет.
Об этом говорится на сайте Верховной Рады Украины.
Согласно постановлению Кабмина № 151, украинцы имеют право требовать перерасчет сумм в платежках, при условии, что в квартире холоднее 18 градусов — за каждые сутки нарушения нормы сумма в платежке должна уменьшаться на 3,3%.
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Следует отметить, что в некоторых регионах страны уже практикуют такой перерасчет. Так, КП «Тернопольгортеплокоммунэнерго» вычтет часы, когда не было света и услуги не предоставлялись, а перерасчет за ноябрь будет внесен в платежку за декабрь.
Кроме того, за воду и газ можно не платить, если отсутствуют счетчики и если человек не находится дом, по меньшей мере 30 дней.

Справка Finance.ua:

  • в условиях, когда россияне атакуют критическую инфраструктуру, есть риск оказаться без отопления дома в течение длительного периода времени. О том, как в таких условиях можно помочь организму согреться, рассказал спортивный турист Борис Кример;
  • тарифы на тепло и горячую воду для населения во время отопительного сезона останутся без изменений. Правительство передало местным властям 14 млрд грн в виде субвенции

Как выбрать обогреватель? 🧐

По материалам:
Апостроф
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