Если некому ухаживать: пенсионеры могут оформить ежемесячные доплаты — Finance.ua
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Если некому ухаживать: пенсионеры могут оформить ежемесячные доплаты

Личные финансы
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Если некому ухаживать: пенсионеры могут оформить ежемесячные доплаты
Если некому ухаживать: пенсионеры могут оформить ежемесячные доплаты
Пенсионеры, достигшие определенного возраста, могут подать заявку в ПФУ на оформление надбавок к выплатам. Для этого требуются определенные документы.

Кто может оформить прибавку к пенсии

Пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста и нуждающиеся в постоянном стороннем уходе, но не имеющие родственников, которые его будут осуществлять, могут оформить себе ежемесячную надбавку к выплатам. Она составляет 40% от прожиточного минимума, поэтому сейчас это — 837 гривен.
Это регулируется в соответствии с Законом Украины № 646-IX от 02.06.2020.
Чтобы получить эту помощь, нужно обратиться в управление социальной защиты населения по месту регистрации или по месту фактического проживания. Для этого понадобятся следующие документы:
  • заявление;
  • заключение ВКК (врачебно-консультативная комиссия);
  • паспорт;
  • идентификационный номер;
  • выписка из ПФУ о том, что пенсионер не получает надбавку по уходу за пенсионером;
  • заключение врачебно-консультативной комиссии, в котором указано, что заявитель нуждается в постоянном стороннем уходе.

Какие еще прибавки могут получить пенсионеры

На надбавки могут рассчитывать все пенсионеры, достигшие определенного возраста, а именно:
  • от 70 до 74 лет — 300 гривен;
  • от 75 до 79 лет — 496 гривен;
  • от 80 лет — 570 гривен.
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Также в августе некоторые пенсионеры получат традиционную выплату ко Дню Независимости. В их число входят:
  • жертвы нацистских преследований;
  • ветераны АТО и Революции Достоинства;
  • инвалиды I, II, III групп;
  • участники войны;
  • лица, имеющие особые заслуги перед государством.
Обратите внимание! Пока не известны размеры надбавок, но вероятно, что они будут не меньше, чем в 2021 году.
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По материалам:
Телеканал 24
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