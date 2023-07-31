Если некому ухаживать: пенсионеры могут оформить ежемесячные доплаты — Finance.ua

Если некому ухаживать: пенсионеры могут оформить ежемесячные доплаты
Пенсионеры, достигшие определенного возраста, могут подать заявку в ПФУ на оформление надбавок к выплатам. Для этого требуются определенные документы.
Кто может оформить прибавку к пенсии
Пенсионеры, достигшие 80-летнего возраста и нуждающиеся в постоянном стороннем уходе, но не имеющие родственников, которые его будут осуществлять, могут оформить себе ежемесячную надбавку к выплатам. Она составляет 40% от прожиточного минимума, поэтому сейчас это — 837 гривен.
Это регулируется в соответствии с Законом Украины № 646-IX от
02.06.2020.
Чтобы получить эту помощь, нужно обратиться в управление социальной защиты населения по месту регистрации или по месту фактического проживания. Для этого понадобятся следующие документы:
- заявление;
- заключение ВКК (врачебно-консультативная комиссия);
- паспорт;
- идентификационный номер;
- выписка из ПФУ о том, что пенсионер не получает надбавку по уходу за пенсионером;
- заключение врачебно-консультативной комиссии, в котором указано, что заявитель нуждается в постоянном стороннем уходе.
Какие еще прибавки могут получить пенсионеры
На надбавки могут рассчитывать все пенсионеры, достигшие определенного возраста, а именно:
- от 70 до 74 лет — 300 гривен;
- от 75 до 79 лет — 496 гривен;
- от 80 лет — 570 гривен.
Также в августе некоторые пенсионеры получат традиционную выплату ко Дню Независимости. В их число входят:
- жертвы нацистских преследований;
- ветераны АТО и Революции Достоинства;
- инвалиды I, II, III групп;
- участники войны;
- лица, имеющие особые заслуги перед государством.
Обратите внимание! Пока не известны размеры надбавок, но вероятно, что они будут не меньше, чем в 2021 году.
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