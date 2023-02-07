Если Китай поможет россии обходить санкции, это будет иметь последствия — Госдеп США Сегодня 16:45

США внимательно следят за действиями Китая и будут принимать меры, если Пекин будет помогать россии обходить западные санкции или предоставлять оружие для войны против Украины.

Об этом во время брифинга в Вашингтоне 6 февраля заявил спикер Государственного департамента Нед Прайс.

«Наше сообщение в КНР было очень простым: мы внимательно следим за ситуацией, и если будем видеть попытки помочь россии обойти санкции, которые десятки стран во всем мире ввели против кремля и президента путина за агрессию против Украины, а также если будут предоставляться смертоносные материалы, которые россия могла бы использовать против мирного населения и Украины, то это будет иметь свою цену и последствия», — сказал представитель Госдепа США.

По его словам, так называемая «нейтральная позиция» Китая по поводу жестокой войны рф против Украины на самом деле является предоставлением россиянам политической поддержки.

Относительно отношений США и Китая Прайс отметил: «Мы — большие сторонники диалога и дипломатии», — и добавил, что диалог между чиновниками обеих стран продолжается, несмотря на отмененный накануне полет госсекретаря Энтони Блинкена в Китай из-за воздушного шара-шпиона Китая в воздушном пространстве США.

Голос Америки По материалам:

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