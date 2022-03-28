Если истек срок действия водительских прав: министр объяснил ситуацию во время войны — Finance.ua
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Если истек срок действия водительских прав: министр объяснил ситуацию во время войны

Сегодня 15:04Личные финансы
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Если истек срок действия водительских прав: министр объяснил ситуацию во время войныЕсли истек срок действия водительских прав: министр объяснил ситуацию во время войны
Действие срочных водительских удостоверений автоматически продлено на время войны и после ее окончания.
Об этом сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов во время информационного телемарафона.
«Есть водительские удостоверения бессрочные, старого образца, а есть водительские удостоверения срочные. Сейчас до окончания военного времени и еще некоторое время после этого не будет проблем со сроком действия этих водительских удостоверений. Достаточно много украинцев осталось за границей, мы делали специальное разъяснение, этот вопрос снят. По крайней мере, он должен быть снят, потому что условный француз, немец или венгр, проверяющий документ, не может знать всех нюансов украинского законодательства, здесь работают консульские службы», — рассказал чиновник.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНІАН
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