Если благодаря детенизации будет прирост 2-3% в год, буду считать это победой — Гетманцев — Finance.ua
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Если благодаря детенизации будет прирост 2-3% в год, буду считать это победой — Гетманцев

Сегодня 15:00Казна и Политика
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По словам главы государства Владимира Зеленского, сражаясь с коварным врагом, мы просто не можем себе позволить, чтобы в стране оставалась «теневая» часть экономической жизни. Среди предпосылок столь фундаментальных изменений Зеленский назвал официальную занятость, уплату налогов, максимальное расширение экономических возможностей на легальной почве и полную модернизацию государственных институтов.
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Нардеп Даниил Гетманцев заявил, что если прирост валового внутреннего продукта (выше произведенных расчетов и прогнозов) будет хотя бы на 2-3% в год, то сочтет это за победу.
Об этом он заявил в интервью Укринформу.
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По его мнению, «белая» экономика — о членстве в европейской семье. Туда не берут страны с пятидесятипроцентным уровнем тенизации экономики и без реализации принципа верховенства права", — сказал Гетманцев, добавив, что в любом случае мы должны стремиться свести тень к нулю.
«Я считаю, тот, кто может платить налоги, должен это делать. А тот, кто (во время войны) по объективным причинам не может — должен освобождаться от налогообложения. Отмечаю: налоги уплачиваются только с дохода. Если предприятие разрушено, уничтожено, не работает, ничего не производит, то никаких налогов оно не должно платить априори. В общем, основной проблемой тенизации экономики является не высокая или низкая ставка налога, как некоторые утверждают, а неравенство в налогообложении. Когда кто-то может, имея налоговую льготу, проведенную через парламент в прошлые времена, платить меньше, чем конкурент, или просто может работать в „тени“, не учитывая свои товарные запасы и операции. Сохранение таких возможностей будет всегда вызывать высокий уровень тенизации.»
— Гетманцев

Справка Finance.ua:

  • Грант от государства: правительство планирует раздать деньги бизнесу, чтобы разогреть экономику. «Благодаря грантовой поддержке украинских малых и средних предпринимателей и производителей рассчитываем разогреть экономику, простимулировать создание новых рабочих мест и удовлетворить спрос украинцев на качественную продукцию», — написал Шмыгаль.

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По материалам: Укрінформ
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