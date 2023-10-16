Еще в двух областях Украины анонсировали старт отопительного сезона — Finance.ua

Еще в двух областях Украины анонсировали старт отопительного сезона Сегодня 12:23 — Казна и Политика

Еще в двух областях Украины анонсировали старт отопительного сезона

В Украине из-за похолодания начали подключать дома к централизованному отоплению. В ближайшее время отопительный сезон начнется в Луцке и Черкассах.

Об этом свидетельствуют сообщения местных властей.

Луцк

«Со среды, 18 октября, начинаем отопительный сезон в нашей громаде. В первую очередь тепло будет подаваться в лечебные и учебные заведения, а затем — всем другим потребителям», — написал мэр Луцка Игорь Полищук в Telegram.

По его словам, технологический процесс от начала запуска котельных до поступления теплоносителя непосредственно потребителю может занять до 3 суток.

Черкассы

В детские сады Черкасс начали подавать тепло с 16 октября, сообщила заместитель мэра Черкасс Анастасия Чубина

На прошлой неделе отопительный сезон начался в некоторых объектах социальной инфраструктуры.

Жилые дома они получат отопление в соответствии с погодными условиями, заявила Чубина.

Напомним, стандартная дата начала отопительного сезона в Украине — 15 октября. Однако решение о начале подачи тепла в дома принимают местные власти в зависимости от средней температуры воздуха — 8 градусов в течение трех суток с учетом прогноза.

Мэр столицы Виталий Кличко сообщил , что Киев 16 октября начинает подключение к теплу жилых домов.

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