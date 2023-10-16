Еще в двух областях Украины анонсировали старт отопительного сезона — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Еще в двух областях Украины анонсировали старт отопительного сезона

Казна и Политика
111
Еще в двух областях Украины анонсировали старт отопительного сезона
Еще в двух областях Украины анонсировали старт отопительного сезона
В Украине из-за похолодания начали подключать дома к централизованному отоплению. В ближайшее время отопительный сезон начнется в Луцке и Черкассах.
Об этом свидетельствуют сообщения местных властей.

Луцк

«Со среды, 18 октября, начинаем отопительный сезон в нашей громаде. В первую очередь тепло будет подаваться в лечебные и учебные заведения, а затем — всем другим потребителям», — написал мэр Луцка Игорь Полищук в Telegram.
По его словам, технологический процесс от начала запуска котельных до поступления теплоносителя непосредственно потребителю может занять до 3 суток.

Черкассы

В детские сады Черкасс начали подавать тепло с 16 октября, сообщила заместитель мэра Черкасс Анастасия Чубина.
На прошлой неделе отопительный сезон начался в некоторых объектах социальной инфраструктуры.
Жилые дома они получат отопление в соответствии с погодными условиями, заявила Чубина.
Читайте также
Напомним, стандартная дата начала отопительного сезона в Украине — 15 октября. Однако решение о начале подачи тепла в дома принимают местные власти в зависимости от средней температуры воздуха — 8 градусов в течение трех суток с учетом прогноза.
Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что Киев 16 октября начинает подключение к теплу жилых домов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.