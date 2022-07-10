Еще одной категории граждан могут разрешить выезжать за границу для работы — Finance.ua

Еще одной категории граждан могут разрешить выезжать за границу для работы Сегодня 12:30 — Личные финансы

Власть готовит документ, который разрешит украинским морякам выезжать за границу для работы по контрактам.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, пишет ukrrudprom

Арестович также выразил убеждение, что в целях восстановления экономики границы для временного выезда вскоре будут максимально открыты.

«Да и боятся, что у нас все разбегутся... Я слишком уважаю свой народ, чтобы поверить, что все сбегут от призыва. А если и бросят, то, честно говоря, на фиг они в армии нужны с такой мотивацией», — добавил советник Ермака.

Напомним, с началом полномасштабной войны в Украине стало распространяться много фейков о мобилизации населения. Западное межрегиональное управление Министерства юстиции г. Львов рассказало о самых важных моментах мобилизации женщин в Украине.

Справка Finance.ua:

Как после вручения повестки официально получить освобождение от мобилизации.

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