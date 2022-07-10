Еще одной категории граждан могут разрешить выезжать за границу для работы — Finance.ua

Еще одной категории граждан могут разрешить выезжать за границу для работы
Власть готовит документ, который разрешит украинским морякам выезжать за границу для работы по контрактам.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович, пишет ukrrudprom.
Арестович также выразил убеждение, что в целях восстановления экономики границы для временного выезда вскоре будут максимально открыты.
«Да и боятся, что у нас все разбегутся... Я слишком уважаю свой народ, чтобы поверить, что все сбегут от призыва. А если и бросят, то, честно говоря, на фиг они в армии нужны с такой мотивацией», — добавил советник Ермака.
Напомним, с началом полномасштабной войны в Украине стало распространяться много фейков о мобилизации населения. Западное межрегиональное управление Министерства юстиции г. Львов рассказало о самых важных моментах мобилизации женщин в Украине.
Справка Finance.ua:
- Как после вручения повестки официально получить освобождение от мобилизации.
Мобилизация: сколько она продлится, и кого и как призывают
Поделиться новостью