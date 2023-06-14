Еще одно судно с украинским зерном отправится из Констанцы — Finance.ua

Еще одно судно с украинским зерном отправится из Констанцы Сегодня 20:41 — Казна и Политика

В порту Констанца очередное судно загружают украинской агропродукцией. Об этом пишет usm.media.

Украинская агропродукция загружается на балкер Mohac. Общая емкость судна составляет 14 тыс. тонн. Сообщается, что уже с июля под погрузку могут встать суда, рассчитанные на перевозку более 40 тыс. тонн грузов.

В порту нагружают балкеры с максимальной емкостью 220 тыс. тонн. Вместе с тем терминалы Констанцы одновременно могут хранить 1,5 млн тонн зерна. Также здесь есть возможность переваливать зерно с речной баржи на судно, что облегчает работу с украинской агропродукцией.

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