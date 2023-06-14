Еще одна страна решила запретить часть внутренних авиарейсов — Finance.ua

Еще одна страна решила запретить часть внутренних авиарейсов Сегодня 07:22 — Мир

Еще одна страна решила запретить часть внутренних авиарейсов

Испания рассматривает возможность запрета ближнемагистральных рейсов для борьбы с изменением климата по примеру Франции.

Как сообщает SchengenVisaInfo.com , Мадрид может последовать примеру Франции, запретившей внутренние рейсы на коротких маршрутах, которые можно преодолеть поездом менее чем за два с половиной часа.

Власти Испании уже обнародовали планы сделать аналогичные шаги после того, как премьер-министр Испании представил Повестку дня на период до 2050 года.

Согласно докладу Murcia Today, исследование показало, что авиаперевозки в Испании производят вдвое больше углекислого газа, чем скоростные поезда.

Читайте также Мировая авиаотрасль в этом году ожидает прибыли почти в $10 миллиардов

Исследование, проведенное экспертами по путешествиям Мабрианом и Фокусрайтом, показало, что за последние 12 месяцев между Барселоной и Мадридом было совершено 5744 рейса, или всего 630 километров, которые поезд может преодолеть примерно за 2,5 часа.

Кроме того, в исследовании, предоставленном Mabrian, отмечается, что общий объем выбросов CO2, генерируемых авиасообщением в 2022 году, составляет около 54 000 тонн, что составляет общее увеличение выбросов на 132% по сравнению с 27 000 тоннами, которые были бы выброшены поездами.

Напомним, 24 мая 2023 стало известно о том, что во Франции запретили авиаперелеты между городами внутри страны, если это расстояние можно преодолеть на поезде за 2,5 часа.

Соответствующий закон был принят еще два года назад, но вступил в силу только в мае 2023-го. Цель закона — сократить выбросы парниковых газов в атмосферу.

По новым правилам под запретом оказались перелеты между Парижем и такими городами как Нант, Марсель, Лион и Бордо. На стыковочные рейсы запрет не распространяется.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.