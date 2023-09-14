Еще одна страна продлевает временную защиту для украинцев — Finance.ua

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Еще одна страна продлевает временную защиту для украинцев

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Правительство Португалии планирует продлить временную защиту для беженцев из Украины еще на 6 месяцев. Такое решение будет принято в ближайшее время.
Об этом заявили в канцелярии министра по делам парламента, сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на theportugalnews.com.
В канцелярии министра Анны Катарины Мендес сообщили, что решение о продлении временной защиты будет принято в правительстве в ближайшее время.
«Правительство считает необходимым определить новое продление временной защиты сроком на шесть месяцев, предложение, которое очень скоро поступит в Совет министров», — говорится в ответе информационному агентству Lusa.
В правительстве подчеркнули, что следуют намерению Еврокомиссии продлить временную защиту для людей, перемещенных из Украины, до марта 2024 года.
В Португалии временная защита для беженцев из Украины предоставляется автоматически. Сначала этот статус длился год, а в марте 2023 года правительство приняло решение, которым продлевается срок действия этого документа на шесть месяцев.
По данным Службы по делам иностранцев и границ, с начала войны Португалия предоставила временную защиту 57 390 беженцам из Украины. Из них — 34 602 женщины и 22 788 мужчин. Четверть беженцев — несовершеннолетние (14 434).
В начале сентября Греция также продлила действие временной защиты для украинцев еще на шесть месяцев. Теперь украинцы будут пользоваться временной защитой в этой стране до 4 марта 2024 года. На такой же срок продлят соответствующие виды на жительство.
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По материалам:
РБК-Україна
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