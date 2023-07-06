Еще одна страна ЕС планирует выдавать виды на жительство украинцам — Finance.ua

Еще одна страна ЕС планирует выдавать виды на жительство украинцам Сегодня 16:40

Украинским беженцам в Нидерландах могут предложить остаться в стране после окончания действия Директивы Е С о временной защите.

В Консультативном совете по миграции предлагают правительству рассмотреть три варианта легального пребывания украинцев в будущем, сообщает euractiv.com

отчете организации отмечается, что «временность» пребывания 93 000 украинских беженцев становится проблемой. Действие Директивы о временной защите может быть продлено не позднее чем до 4 марта 2025 года. Но дальнейшие перспективы остаются неопределенными — неизвестно, до каких пор муниципалитеты должны организовывать убежища, медицинские учреждения предоставлять лечение и сколько времени работодатели могут рассчитывать на украинских работников.

«По мере того как война затягивается, временный характер директивы и решений начинает давать о себе знать. У этой временной договоренности есть цена — для самих людей и нашего общества. Какую перспективу Нидерланды хотят предложить украинцам?» — говорится в отчете.

Консультативный совет по миграции призывает правительство обсудить и упорядочить на уровне ЕС статус проживания украинских беженцев и их возвращение домой. Также предлагается три варианта для легального пребывания украинцев в Нидерландах после войны:

вид на временное жительство;

разрешение на жительство с невременной целью (дает право получить вид на постоянное проживание);

вид на жительство для квалифицированных работников и студентов.

Правительство Нидерландов может сосредоточиться на признании компетенций медиков и специалистов других профессий, отмечается в отчете. Работодатели смогут сосредоточиться на обучении и переподготовке людей с защитой и нанимать высококвалифицированных специалистов.

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