Еще одна европейская страна прекращает обмен наличной гривны на евро — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Еще одна европейская страна прекращает обмен наличной гривны на евро

Валюта
79
Программа обмена наличной гривны на евро для украинских беженцев в Италии завершается 21 декабря.
Об этом сообщает НБУ.
«Программа обмена завершается из-за снижения количества и сумм таких обменных операций по сравнению со стартом обмена», — говорится в сообщении.
В целом по состоянию на 16 декабря 2022 за период действия соглашения украинцы обменяли на евро в Италии более 10,0 млн гривен.
Напомним, с начала войны Национальным банком Украины были заключены соглашения об обмене наличной гривны с центральными банками Польши, Германии, Бельгии, Швеции, Нидерландов, Италии и других стран. Обмен производился по официальному курсу НБУ.
По сообщению центрального банка Швеции, НБУ объявил, что хочет расторгнуть соглашения с европейскими центральными банками.
Программы обмена уже завершились в Польше (9 сентября 2022), Германии (30 октября), Швейцарии (25 ноября), Литве (5 декабря 2022), на Мальте (7 декабря 2022), а также в Нидерландах, Бельгии и Латвии (9 декабря).

Узнать актуальные курсы валют💵💶

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Большая Васильковская, 55Г, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.