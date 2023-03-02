Еще один польский город построит жилье для украинских беженцев — Finance.ua

Еще один польский город построит жилье для украинских беженцев Сегодня 04:44 — Недвижимость

Польские города решают жилищную проблему украинских беженцев, превращая муниципальные помещения в жилые квартиры. На такой проект получит деньги и город Руда Шлёнска.

Город получит 5 миллионов злотых из фондов Европейского Союза. Средства будут предназначены для создания 28 социальных квартир для временного проживания граждан Украины. В перспективе эти помещения будут использоваться в качестве социальных арендных квартир.

Власти планируют подготовить 28 квартир, предназначенных для проживания беженцев из Украины. Для этого проведут капитальный ремонт 26 жилых помещений, которые сейчас находятся в непригодном состоянии, и перестроят еще 3 нежилых помещения.

В зданиях заменят трубы, окна и двери, оштукатурят стены, установят сантехнику и электроплиты.

Работы будут выполнять поэтапно — сначала подготовят 10 квартир.

Мы все надеемся, что российская агрессия против Украины как можно скорее прекратится, а пока это произойдет, мы будем продолжать помогать нашим соседям, которые бегут от войны, — отметил президент города Руда Шлёнска Михал Перончик.

Когда война закончится и украинцы смогут вернуться домой, социальное жилье будут сдавать в аренду по умеренной цене местным жителям.

Сколько украинцев нашли убежище у Руда Шлёнска

За последние 12 месяцев Руда Шлёнска приняла более 100 тысяч украинских беженцев. С помощью партнеров город подготовил и оборудовал 9 пунктов их размещения.

Во втором полугодии 2022 года было подготовлено и оборудовано 5 муниципальных помещений для временного пребывания беженцев, которые связывают свое будущее с Рудой Шлёнской. В настоящее время в городских пунктах массового размещения находятся более 80 человек.

Другие города Польши также готовят жилье для беженцев

Городские власти Кельце намерены подготовить 14 коммунальных квартир для беженцев из Украины.

В городе Замостье Люблинского воеводства будет создан центр временного пребывания для беженцев из Украины. В нем будут 10 полноценных квартир хорошего стандарта, в которых будут проживать до 40 человек.

А 17 гмин из Опольского воеводства приготовят в общей сложности 49 помещений для проживающих в регионе беженцев Украины.

Телеканал 24 По материалам:

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