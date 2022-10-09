Еще один польский город готовит квартиры для беженцев из Украины — Finance.ua

Еще один польский город готовит квартиры для беженцев из Украины Сегодня 22:42 — Личные финансы

Еще один польский город готовит квартиры для беженцев из Украины

В одном из городов Польши планируют предоставить квартиры для украинцев, убежавших от вооруженной агрессии российской федерации.

Об этом сообщает Portal samorzadowy.

Местные власти города Кельце намерены до конца года подготовить около десятка городских квартир для беженцев из Украины, вынужденных покинуть свою страну.

Читайте также Rozetka запустила доставку в Польшу

Заместитель директора Муниципального центра помощи семье (MOPR) в Кельце Катажина Войцик сообщила, что сейчас идет тендерная процедура, согласно которой подрядчики будут отбирать 14 муниципальных квартир.

Инвестиции продлятся до конца года. Помещения будут переданы гражданам Украины в первом квартале 2023 года.

Справка Finance.ua:

полсотни квартир для продолжительного проживания украинских беженцев выделят в Опольском воеводстве. Жилье будет обустроено мебелью и бытовой техникой;

на польском рынке появился первый бесплатный мобильный оператор: за звонки внутри страны платить не нужно, можно свободно пользоваться SMS и безлимитным интернетом. Правда, есть несколько простых условий, которые может выполнить практически каждый;

украинки, приехавшие в Польшу с начала войны и желающие открыть здесь собственное дело, могут получить 4000 долларов на открытие бизнеса.

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.