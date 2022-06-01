Еще один государственный банк отменил «кредитные каникулы» — Finance.ua

Еще один государственный банк отменил «кредитные каникулы»

Государственный Ощадбанк с 1 июня возобновил начисление процентов по кредитам, таким образом отменив действовавшие с начала войны «кредитные каникулы». В то же время банк приступил к поэтапному возобновлению кредитования — как потребительского, так и карточного.

«Для финансовой поддержки клиентов Ощадбанк с начала войны не изменял размеры ранее установленных кредитных лимитов и остановил начисление процентов по ним до 1 июня 2022 года», — говорится в сообщении.

Возобновление рассрочки

В то же время Ощадбанк возобновил услугу рассрочки по кредитным картам. Начиная с 1 июня клиентам Ощадбанка становится доступным приобретение товаров в рассрочку под 0,001% годовых по кредитным картам «Моя кредитка» и MORE в партнерских сетях Comfy, Эльдорадо, Алло, МобиЖук, Tefal и Золотой век.

Рассрочку можно оформить на POS-терминале в магазине при приобретении товара на сумму в чеке от 1500 грн. Максимальная сумма кредита — 100 тыс. грн, но не больше установленного лимита по карте. Срок кредитования составляет от 3 до 24 месяцев.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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