Еще две страны присоединились к международному иску Украины против рф — Finance.ua
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Еще две страны присоединились к международному иску Украины против рф

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Канада и Королевство Нидерландов 7 декабря 2022 года подали совместное заявление о вступлении в дело, возбужденное Украиной против россии в Международном суде ООН.
Как сообщает Министерство иностранных дел Канады, заявление было подано в соответствии со статьей 63(2) Устава Суда.
«Канада и Нидерланды пользуются правом вступить в это дело согласно статье 63(2) Устава Суда, чтобы представить свое толкование соответствующих положений Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него (Конвенция о геноциде) перед судом», — говорится в сообщении.
Страны подчеркивают важность этого производства. «Мы еще раз призываем россию немедленно приостановить свои военные операции в Украине, как постановил суд в своем юридически обязательном распоряжении о временных мерах от 16 марта 2022 года. Невыполнение россией этого приказа является очередным нарушением ее международных обязательств», — отмечается в заявлении.
Более 40 стран мира, в том числе числе Германия, Франция, Италия, США, Великобритания, Япония, Австралия, а также власти ЕС выразили поддержку Украине, обратившейся в Международный Суд ООН с иском против россии.
Испания стала одним из последних государств, решивших присоединиться к иску Украины против России по Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него, рассматриваемому Международным судом ООН.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
ua.news
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