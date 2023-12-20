Еще 1 миллиард гривен: Правительство выделило дополнительное финансирование на НУШ — Finance.ua

Еще 1 миллиард гривен: Правительство выделило дополнительное финансирование на НУШ Сегодня 15:46

Еще 1 миллиард гривен: Правительство выделило дополнительное финансирование на НУШ

Правительство выделило 1 млрд грн на закупку мультимедийного оборудования для 5−6 классов Новой украинской школы. Вместе с субвенцией, направленной осенью, финансирование на НУШ в 2023 году составляет 1,47 млрд грн.

В частности, принято постановление «Некоторые вопросы предоставления образовательной субвенции из государственного бюджета местным бюджетам (по специальному фонду государственного бюджета) в 2023 году». Им внесены изменения в Порядок и условия предоставления образовательной субвенции из государственного бюджета местным бюджетам (по специальному фонду государственного бюджета) в 2023 году (постановление Кабинета Министров Украины от 19 сентября 2023 г. № 1023).

Выделение финансирования позволит увеличить количество учебных кабинетов, снабженных мультимедийной техникой.

Ее наличие поможет учителям преподавать учебный материал с большей эффективностью, демонстрируя его классу. Просматривая изображения, тексты, видео, учащиеся смогут глубже понять материал и экономить время на его проработке. Также мультимедийное оборудование будет помогать организации смешанного обучения учащихся, которые подключаются к урокам из дома.

«Реформа НУШ сегодня — это приоритет МОН. Дополнительное финансирование позволит не только наполнить образование содержательно, но и совершенствовать способ донесения информации учащимся. Это поможет школьникам легче и быстрее овладевать материалом. Сегодня правительство выделило на это дополнительные средства, еще 1,5 млрд грн на НУШ заложено в государственный бюджет на следующий год», — отметил министр образования и науки Украины Оксен Лесовой.

Мультимедийное оборудование местные органы власти будут закупать на основе софинансирования:

70% - субвенция, 30% - местный/областной бюджет: для городских территориальных громад с индексом налоговоспособности свыше 1,1, для областных бюджетов; для областных и бюджета Киева;

80% - субвенция, 20% - местный бюджет: для сельских и поселковых территориальных громад с индексом налоговоспособности свыше 1,1;

90% - субвенция, 10% - местный бюджет: для бюджетов местного самоуправления с индексом налоговоспособности 1,1 и менее;

95% - субвенция, 5% - местный бюджет: для бюджетов местного самоуправления, из которых финансируются учреждения в селах (поселках) со статусом горных.

Напомним, в 2022 году из-за полномасштабного вторжения россии 1,5 млрд грн субвенции НУШ направили на нужды обороны. Тогда учебные заведения, которые начали реализовывать реформу НУШ в 5-х классах, не были обеспечены средствами обучения и мультимедийным оборудованием, а учителя не прошли повышение квалификации за счет госсредств. 19 сентября 2023 года правительство возобновило финансирование реформы НУШ, выделив 473,3 млн грн на закупку средств обучения для 5−6 классов НУШ, повышение квалификации учителей и обеспечение пилотных 7-х классов.

Средства госсубвенции для НУШ, теперь это суммарно 1,47 млрд грн, можно будет использовать в 2023 и 2024 году в соответствии с частью четвертой статьи 1032 Бюджетного кодекса Украины: «остатки средств по образовательной субвенции на конец бюджетного периода хранятся на счетах соответствующих местных бюджетов и используются в следующем бюджетном периоде с учетом целевого назначения субвенции и обновление материально-технической базы учебных заведений государственной и коммунальной собственности, указанных в части первой настоящей статьи».

Еще 1,5 млрд грн на Новую украинскую школу выделено в государственном бюджете на следующий год.

borgexpert По материалам:

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