ЕС запустил онлайн-сервис по поиску работы для переселенцев из Украины — Finance.ua

ЕС запустил онлайн-сервис по поиску работы для переселенцев из Украины
Европейская комиссия представила новый онлайн инструмент, который поможет украинцам найти работу в странах Евросоюза.
Об этом сообщает Reuters.
Онлайн-инструмент поиска работы под названием «Кадровый резерв ЕС» позволит лицам, перемещенным в результате вторжения россии, загружать свои резюме, которые будут доступны более 4 тысячам работодателей, национальных государственных служб занятости и частных агентств занятости.
Комиссар ЕС по вопросам занятости Николас Шмидт заявил, что к пилотному проекту присоединились пять стран ЕС, включая Польшу, в которой находятся больше всего украинских беженцев.
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«Для работодателей в ЕС, которые, как мы знаем, сталкиваются с нехваткой рабочей силы во многих секторах, это может быть важным ресурсом, на который можно опираться», — сказал он.
Пилотный инструмент поиска работы под управлением Европейского агентства по труду доступен на английском, украинском и русском языках и связан с сетью служб занятости ЕС с более чем 3 миллионами вакансий.
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