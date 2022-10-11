ЕС запустил онлайн-сервис по поиску работы для переселенцев из Украины — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ЕС запустил онлайн-сервис по поиску работы для переселенцев из Украины

Личные финансы
82
ЕС запустил онлайн-сервис по поиску работы для переселенцев из Украины
ЕС запустил онлайн-сервис по поиску работы для переселенцев из Украины
Европейская комиссия представила новый онлайн инструмент, который поможет украинцам найти работу в странах Евросоюза.
Об этом сообщает Reuters.
Онлайн-инструмент поиска работы под названием «Кадровый резерв ЕС» позволит лицам, перемещенным в результате вторжения россии, загружать свои резюме, которые будут доступны более 4 тысячам работодателей, национальных государственных служб занятости и частных агентств занятости.
Комиссар ЕС по вопросам занятости Николас Шмидт заявил, что к пилотному проекту присоединились пять стран ЕС, включая Польшу, в которой находятся больше всего украинских беженцев.
Читайте также
«Для работодателей в ЕС, которые, как мы знаем, сталкиваются с нехваткой рабочей силы во многих секторах, это может быть важным ресурсом, на который можно опираться», — сказал он.
Пилотный инструмент поиска работы под управлением Европейского агентства по труду доступен на английском, украинском и русском языках и связан с сетью служб занятости ЕС с более чем 3 миллионами вакансий.

Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.