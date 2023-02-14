ЕС зафиксировал рекордное количество попыток нелегального въезда с 2016 года — Finance.ua

ЕС зафиксировал рекордное количество попыток нелегального въезда с 2016 года Вчера 10:11 — Мир

В 2022 году в Евросоюзе зарегистрировали около 330 тысяч попыток нелегального пересечения границы. Это самый большой показатель с 2016 года.

Об этом пишет DW

По данным пограничного агентства ЕС Frontex, в январе 2023 года ведомство зарегистрировало в общей сложности 13 200 незаконных пересечений границы, что на 12 процентов меньше, чем за аналогичный период 2022 года.

По словам пограничников, снижение показателей можно объяснить плохими погодными условиями, особенно на морских путях.

43% попыток нелегального пересечения в январе были совершены по маршруту через Западные Балканы. В то же время количество попыток въезда через западное Средиземноморье из Марокко в Испанию уменьшилось почти наполовину по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Западное падение было еще больше (минус 82 процента) — на маршруте, ведущем из Марокко к Канарским островам.

В эту статистику не включены украинцы, въезжавшие в ЕС после российского вторжения.

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Європейська правда По материалам:

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