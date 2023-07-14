ЕС выделяет Украине свыше €4,6 млн на проекты в медицинской сфере — Finance.ua
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ЕС выделяет Украине свыше €4,6 млн на проекты в медицинской сфере

Казна и Политика
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ЕС выделяет Украине свыше €4,6 млн на проекты в медицинской сфере
ЕС выделяет Украине свыше €4,6 млн на проекты в медицинской сфере
За год, после подписания соглашения между Украиной и Европейским Союзом об участии Украины в программе «EU4Health», Министерство здравоохранения подало заявки на участие в 9 проектах.
Об этом сообщил Минздрав.
Европейская комиссия одобрила участие Украины в них и подтвердила более 4,6 миллиона евро общего финансирования на их реализацию.
Речь идет, в частности, о таких проектах:
  1. Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний и диабета.
  2. Профилактика и мониторинг онкологических и других неинфекционных болезней.
  3. Ужесточение инфекционного контроля в больницах и среди медицинских работников.
  4. Улучшение диагностики редких заболеваний и обмен опытом в лечении между странами ЕС.
  5. Обучение специалистов по контролю за лекарственными средствами и медицинскими изделиями стандартам ЕС, а также новейшим методам лечения и оценки медицинских технологий.
  6. Внедрение европейской системы оценки безопасности крови, тканей и клеток человека.
  7. Интеграция украинской системы электронного здоровья в единую электронную систему здравоохранения ЕС.
  8. Взаимодействие между странами ЕС для совместного формирования приоритетов, целей и мер по улучшению глобального здоровья граждан ЕС.
  9. Усиление системы реагирования на трансграничные угрозы и эпиднадзор за ними.
«Соглашение в рамках ЕU4Health, которое было подписано год назад, позволяет системе здравоохранения Украины интегрироваться в европейское пространство. Оно предполагает значительное финансирование на уровне Европейского Союза для поддержки медицинских систем и инициатив общественного здоровья. Это будет способствовать повышению уровня доступности украинцев к медицинским услугам и развитию системы ранней диагностики неинфекционных заболеваний, в частности, онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний», — отметил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

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По материалам:
Finance.ua
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