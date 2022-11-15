ЕС выделит €210 миллионов на продовольственную помощь наиболее пострадавшим странам — Finance.ua

ЕС выделит €210 миллионов на продовольственную помощь наиболее пострадавшим странам Сегодня 02:14 — Мир

ЕС выделит €210 миллионов на продовольственную помощь наиболее пострадавшим странам

Европейская комиссия объявила о выделении нового пакета гуманитарной помощи в размере 210 миллионов евро 15 странам, наиболее пострадавшим в связи с ухудшением продовольственной безопасности в мире.

Об этом сообщается на сайте ЕК.

Таким образом, общая поддержка ЕС в сфере глобальной продовольственной безопасности достигнет 8 млрд евро в период 2020-2024 годов.

«Война россии в Украине имеет серьезное влияние на глобальные поставки продовольствия... Мы должны действовать, чтобы избежать голода в некоторых беднейших регионах мира. ЕС поддерживает наиболее уязвимые страны, и сегодня ЕС продолжает свою помощь нуждающимся», — заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Отмечается, что наибольшее количество средств — 75 миллионов евро — на решение ситуации с продовольственной безопасностью получит Афганистан, где в помощи нуждаются около 24 миллионов человек. Еще 35 миллионов евро передадут Йемену, 30 миллионов предназначены для стран Латинской Америки. Также средства будут направлены странам Африки и Ближнего Востока.

Европейская комиссия выделила дополнительно 175 миллионов евро гуманитарной помощи для поддержки населения в Украине и Молдове.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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