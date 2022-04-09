ЕС вводит бесплатный роуминг для украинских беженцев — Finance.ua
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ЕС вводит бесплатный роуминг для украинских беженцев

Сегодня 11:14Личные финансы
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ЕС вводит бесплатный роуминг для украинских беженцевЕС вводит бесплатный роуминг для украинских беженцев
24 мобильных оператора ЕС и 3 мобильных оператора Украины подписали заявление об обеспечении доступного и бесплатного роуминга во время международных звонков ЕС-Украина.
Об этом сообщается на сайте Европейской комиссии.
Отмечается, что в будущем количество операторов может увеличиться.
«Совместное заявление имеет целью заложить более стабильную основу, чтобы помочь перемещенным украинцам в Европе оставаться на связи с родными и друзьями дома», — говорится в сообщении.
В ЕК добавили, что телеком-операторы бесплатно раздали миллионы SIM-карт беженцам из Украины. Многим беженцам, использующим такие SIM-карты, также удалось воспользоваться возможностью международных звонков в Украину без оплаты.
Декларация с сегодняшнего дня открыта для всех операторов связи, желающих подписать ее в любое время. Она будет применяться в течение трех месяцев, а затем будет пересмотрена с учетом быстро меняющейся ситуации, гуманитарных целей и того, будут ли целесообразны другие долгосрочные меры со стороны государственных органов и/или промышленности.

Справка Finance.ua:

  • с начала военного положения мобильные операторы в Украине ввели некоторые изменения в предоставлении своих услуг. В частности, некоторые из них стали бесплатными. А некоторые просто снизились в цене;
  • некоторые интернет-сервисы и платформы в связи с полномасштабной войной в Украине предоставили бесплатные услуги и товары для украинцев или предлагают скидки.
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По материалам: УНІАН
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