ЕС вводит бесплатный роуминг для украинских беженцев — Finance.ua

ЕС вводит бесплатный роуминг для украинских беженцев

Сегодня 11:14 — Личные финансы

ЕС вводит бесплатный роуминг для украинских беженцев

24 мобильных оператора ЕС и 3 мобильных оператора Украины подписали заявление об обеспечении доступного и бесплатного роуминга во время международных звонков ЕС-Украина.

Об этом сообщается на сайте Европейской комиссии.

Отмечается, что в будущем количество операторов может увеличиться.

«Совместное заявление имеет целью заложить более стабильную основу, чтобы помочь перемещенным украинцам в Европе оставаться на связи с родными и друзьями дома», — говорится в сообщении.

В ЕК добавили, что телеком-операторы бесплатно раздали миллионы SIM-карт беженцам из Украины. Многим беженцам, использующим такие SIM-карты, также удалось воспользоваться возможностью международных звонков в Украину без оплаты.

Декларация с сегодняшнего дня открыта для всех операторов связи, желающих подписать ее в любое время. Она будет применяться в течение трех месяцев, а затем будет пересмотрена с учетом быстро меняющейся ситуации, гуманитарных целей и того, будут ли целесообразны другие долгосрочные меры со стороны государственных органов и/или промышленности.

Справка Finance.ua:

с начала военного положения мобильные операторы в Украине ввели некоторые изменения в предоставлении своих услуг. В частности, некоторые из них стали бесплатными. А некоторые просто снизились в цене;

некоторые интернет-сервисы и платформы в связи с полномасштабной войной в Украине предоставили бесплатные услуги и товары для украинцев или предлагают скидки.

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