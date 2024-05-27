ЕС ввел санкции против Медведчука — Finance.ua

ЕС ввел санкции против Медведчука Сегодня 14:33

Европейский союз ввел санкции против бывшего народного депутата Украины Виктора Медведчука, а также издания Voice of Europe.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел Чехии в Twitter.

В ведомстве отметили, что по предложению Чехии, Европейский союз решил внести в санкционный список ЕС три организации, работающие на Кремль.

«Чешской дипломатии удалось добиться внесения в санкционный список ЕС трех организаций, работающих на россию», — говорится в сообщении.

Первым в списке значится «Голос Европы» — российский пропагандистский инструмент, используемый россией, в частности, для влияния на выборы в Европарламент.

Также под санкции попали стоящие за российской операцией влияния пророссийские бизнесмены Артем Марчевский и Виктор Медведчук.

«Все ограничения, которые Чехия уже применила к юридическим лицам, теперь распространяются на все 27 стран-членов ЕС», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что для Медведчука и Марчевского это означает запрет на въезд и транзит по всем странам-членам ЕС. В то же время, все средства и экономические ресурсы всех трех юридических лиц заморожены на всей территории ЕС.

Что этому предшествовало

Ранее власти Чехии выявили схему, в которой принимал участие Виктор Медведчук. Речь идет о голосах европейских медиаплатформ, занимавшихся пророссийской пропагандой и дезинформацией.

Вице-президент Европейской комиссии Вера Юрова недавно объявила, что Европейский Союз введет санкции в отношении медиаплатформы «Голос Европы», связанной с Медведчуком.

Скандал с Voice of Europe

Через «Голос Европы» агенты подкупали пророссийских европейских политиков, а также распространяли пророссийские сюжеты, чтобы дискредитировать Украину и ее сторонников в Европе.

Позже, по данным чешской спецслужбы, Медведчук финансировал медиаплатформу, а ее председатель Марчевский попал под государственные санкции Чехии. После этого Марчевский бежал в Словакию, где получил временную защиту.

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