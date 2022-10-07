ЕС временно выведет из-под санкций один из российских нефтепроводов: что произошло — Finance.ua
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ЕС временно выведет из-под санкций один из российских нефтепроводов: что произошло

Энергетика
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Европейский союз ослабил ограничения, которые были введены в отношении «Сахалина-2». Нефтепровод вывели из-под санкций до 5 июня 2023 ради Японии.
Об этом говорится в официальном журнале Евросоюза.
«Объем исключения: морская перевозка в Японию сырой нефти, полученной в рамках проекта „Сахалин-2“, техническая помощь, посреднические услуги, финансирование или финансовая поддержка, связанные с такой транспортировкой. Начало действия — 5 декабря 2022, окончание — 5 июня 2023 года», — отмечено в документе.

Трубопровод «Сахалин-2» — что известно

«Сахалин-2» — нефтегазовый проект, реализуемый на острове Сахалин по соглашению о распределении продукции — около 60% газа предназначено для Японии.
В конце февраля текущего года компания Shell, которой принадлежит 27,5% долей в проекте, объявила о выходе из проекта и отозвала свой персонал. В то же время сообщалось, что японские Mitsui, которой принадлежит 12,5% проекта, и Mitsubishi — 10% — не планируют уходить из проекта.
5 октября компания Mitsui OSK Lines сообщила о подписании долгосрочного рамочного контракта с новым российским оператором проекта по производству газа «Сахалин-2».

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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