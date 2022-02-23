ЕС впервые активирует Силы быстрого реагирования в киберпространстве для поддержки Украины — Finance.ua
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ЕС впервые активирует Силы быстрого реагирования в киберпространстве для поддержки Украины

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ЕС&nbsp;впервые активирует Силы быстрого реагирования в&nbsp;киберпространстве для поддержки Украины ЕС впервые активирует Силы быстрого реагирования в киберпространстве для поддержки Украины, pexels.com
Европейский Союз по запросу Киева активирует группу экспертов по кибербезопасности, чтобы помочь Украине отразить кибератаки из России.
Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщил заместитель министра обороны Литвы Маргирис Абукевичюс.
«В ответ на запрос Украины Литва, Нидерланды, Польша, Эстония, Румыния, Хорватия активируют Силы быстрого реагирования в киберпространстве для помощи украинским институтам в борьбе с растущими киберугрозами», — написал он в Twitter.
Силы быстрого реагирования ЕС в киберпространстве включают до 10 экспертов по кибербезопасности шести европейских стран, которые могут оказывать помощь странам, подвергшимся кибератакам. Команда подпадает под программу оборонного сотрудничества ЕС PESCO; это будет ее первое развертывание.
Накануне глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что ЕС готов предоставить Украине комплексное предложение по системному укреплению кибербезопасности.
Министр подчеркнул, что современная война — это не только танки, артиллерия и самолеты, но и конкретные действия в киберпространстве.
«Ранее я направил соответствующее письмо в ЕС. Сегодня я получил подтверждение от Евросоюза, что они положительно реагируют на мой запрос. Украина получит предложение о системной помощи ЕС в укреплении нашей кибербезопасности», — заявил глава МИД Украины.
По материалам: Економічна Правда
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