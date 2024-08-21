ЕС вернул пошлины на украинский мед — Finance.ua

ЕС вернул пошлины на украинский мед
Из-за превышения квот Европейский союз вернул пошлины на мед.
Об этом говорится в сообщении Генерального директората Европейской Комиссии по сельскому хозяйству и развитию сельской местности.
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«Начиная с 21 августа и по 5 июня 2025 года, импорт украинского меда в ЕС будет происходить в рамках тарифной квоты в рамках Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (УВЗСТ), действующей с 2016 года между двумя сторонами. Автоматическое возобновление этой тарифной квоты является результатом пересмотра автономных торговых мероприятий (АТМ), действующих с 6 июня 2024 г. Просмотренные АТМ включают аварийный тормоз для семи сельскохозяйственных товаров, который автоматически срабатывает, если объемы импорта достигнут среднегодового объема импорта, зафиксированного в период с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2023 года», — говорится в сообщении.
Для меда этот средний показатель составляет 44 417,56 тонн.
Напомним, Украина заняла 4-е место среди мировых экспортеров меда. Украинские производители меда за последние десять лет значительно укрепили свои позиции на мировом рынке. В 2023 году Украина экспортировала около 55,4 тысячи тонн меда, что в пять раз больше по сравнению с 2012 годом, когда экспорт составил чуть более 10 тысяч тонн. Об этом сообщает ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса».
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