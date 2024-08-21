ЕС вернул пошлины на украинский мед — Finance.ua

ЕС вернул пошлины на украинский мед Сегодня 15:45 — Казна и Политика

ЕС вернул пошлины на украинский мед

Из-за превышения квот Европейский союз вернул пошлины на мед.

Об этом говорится в сообщении Генерального директората Европейской Комиссии по сельскому хозяйству и развитию сельской местности.

«Начиная с 21 августа и по 5 июня 2025 года, импорт украинского меда в ЕС будет происходить в рамках тарифной квоты в рамках Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли (УВЗСТ), действующей с 2016 года между двумя сторонами. Автоматическое возобновление этой тарифной квоты является результатом пересмотра автономных торговых мероприятий (АТМ), действующих с 6 июня 2024 г. Просмотренные АТМ включают аварийный тормоз для семи сельскохозяйственных товаров, который автоматически срабатывает, если объемы импорта достигнут среднегодового объема импорта, зафиксированного в период с 1 июля 2021 года по 31 декабря 2023 года», — говорится в сообщении.

Для меда этот средний показатель составляет 44 417,56 тонн.

4-е место среди мировых экспортеров меда. Украинские производители меда за последние десять лет значительно укрепили свои позиции на мировом рынке. В 2023 году Украина экспортировала около 55,4 тысячи тонн меда, что в пять раз больше по сравнению с 2012 годом, когда экспорт составил чуть более 10 тысяч тонн. Об этом сообщает ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса». Напомним, Украина заняла Украинские производители меда за последние десять лет значительно укрепили свои позиции на мировом рынке. В 2023 году Украина экспортировала около 55,4 тысячи тонн меда, что в пять раз больше по сравнению с 2012 годом, когда экспорт составил чуть более 10 тысяч тонн. Об этом сообщает ассоциация «Украинский клуб аграрного бизнеса».

Сравнить и взять кредит наличными и онлайн в украинских банках и финансовых организациях:

Українські Новини По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.