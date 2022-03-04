ЕС упростил правила перевозки гуманитарных грузов для Украины – Мининфраструктуры — Finance.ua

ЕС упростил правила перевозки гуманитарных грузов для Украины – Мининфраструктуры

Сегодня 15:33

Ряд европейских государств максимально упростил проезд транспортных средств, доставляющих гуманитарные грузы в Украину. Об этом в Телеграм-канале сообщило Министерство инфраструктуры.

«Польша, Литва, Латвия, Словакия, Германия и Венгрия ввели безразрешительный проезд для перевозчиков гуманитарных грузов в Украину», — уточнили в МИУ.

Под упрощением проезда имеется в виду, прежде всего, освобождение перевозчиков от необходимости оформления разрешений на международные грузовые перевозки. Это делает доставку гуманитарных грузов более оперативной.

В частности, для пересечения границы с Литвой, Латвией и Словакией для гуманитарных грузов не нужно подавать информацию о перевозчике и транспортном средстве.

По территории Германии для перевозки медикаментов и гуманитарной помощи украинским перевозчикам необходимо предоставить только номер транспортного средства.

В Венгрии для гуманитарных перевозчиков отменена плата за пользование дорогами и регистрацию событий в электронной системе BIREG. При этом на лобовом стекле автомобиля должно быть размещено хорошо видимое объявление с надписью «Humanitarian Aid for Ukraine» и рисунок креста красного цвета. Также у перевозчика должна быть заполненная на украинском и английском языках Декларация о перечне товаров, признаваемых гуманитарной помощью, и сопроводительное письмо от организации-отправителя с информацией о получателе.

«Важно, что информация о транспортном средстве, которое будет двигаться по территории Венгрии, должна быть предоставлена ​​Министерству инфраструктуры Украины для информирования венгерской стороны», — уточнили в МИУ.

«Благодарим наших европейских партнеров за оказанную поддержку. Министерство инфраструктуры Украины продолжает работу с иностранным партнерами для того, чтобы максимально ускорить и упростить процесс перевозки гуманитарных грузов в крайне сложный для Украины период», — отметили в министерстве.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.

Поделиться новостью