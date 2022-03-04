ЕС упростил правила перевозки гуманитарных грузов для Украины – Мининфраструктуры — Finance.ua
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ЕС упростил правила перевозки гуманитарных грузов для Украины – Мининфраструктуры

Сегодня 15:33
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Ряд европейских государств максимально упростил проезд транспортных средств, доставляющих гуманитарные грузы в Украину. Об этом в Телеграм-канале сообщило Министерство инфраструктуры.
«Польша, Литва, Латвия, Словакия, Германия и Венгрия ввели безразрешительный проезд для перевозчиков гуманитарных грузов в Украину», — уточнили в МИУ.
Под упрощением проезда имеется в виду, прежде всего, освобождение перевозчиков от необходимости оформления разрешений на международные грузовые перевозки. Это делает доставку гуманитарных грузов более оперативной.
В частности, для пересечения границы с Литвой, Латвией и Словакией для гуманитарных грузов не нужно подавать информацию о перевозчике и транспортном средстве.
По территории Германии для перевозки медикаментов и гуманитарной помощи украинским перевозчикам необходимо предоставить только номер транспортного средства.
В Венгрии для гуманитарных перевозчиков отменена плата за пользование дорогами и регистрацию событий в электронной системе BIREG. При этом на лобовом стекле автомобиля должно быть размещено хорошо видимое объявление с надписью «Humanitarian Aid for Ukraine» и рисунок креста красного цвета. Также у перевозчика должна быть заполненная на украинском и английском языках Декларация о перечне товаров, признаваемых гуманитарной помощью, и сопроводительное письмо от организации-отправителя с информацией о получателе.
«Важно, что информация о транспортном средстве, которое будет двигаться по территории Венгрии, должна быть предоставлена ​​Министерству инфраструктуры Украины для информирования венгерской стороны», — уточнили в МИУ.
«Благодарим наших европейских партнеров за оказанную поддержку. Министерство инфраструктуры Украины продолжает работу с иностранным партнерами для того, чтобы максимально ускорить и упростить процесс перевозки гуманитарных грузов в крайне сложный для Украины период», — отметили в министерстве.
По материалам: УНІАН
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