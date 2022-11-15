ЕС, США и Великобритания официально призвали продлить действие «зерновой сделки» — заявление Сегодня 14:32 — Казна и Политика

ЕС, США и Великобритания официально призвали продлить действие «зерновой сделки» — заявление

Министры иностранных дел ЕС, США и Великобритании Жозеп Боррель, Энтони Блинкен и Джеймс Клеверли призвали страны поддержать Черноморскую зерновую инициативу, продлив срок ее действия и расширив масштабы деятельности.

Об этом пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на заявление, которое Брюссель распространил 14 ноября.

«Конфликты, изменение климата и длительный COVID-19 оказывают разрушительное воздействие на местные и глобальные продовольственные системы и людей, которые от них зависят. Неспровоцированная агрессия россии против Украины значительно усилила эти вызовы и уязвимости», — говорится в заявлении.

Министры констатировали, что целью санкций является российская военная машина, а не продовольственный сектор или удобрения. В заявлении отмечается, что соответствующее разъяснение было сделано для отрасли в целом и для партнеров, в частности, путем публикации соответствующих материалов, что ясно дает понять, что «банки, страховщики, грузоотправители и другие субъекты могут продолжать поставлять миру российские продукты питания и удобрения».

Министры призвали страны поддержать Черноморскую зерновую инициативу, продлить срок ее действия и расширить масштабы своей деятельности, чтобы удовлетворить имеющийся спрос.

Напомним, 29 октября россия приостановила участие в реализации «зерновой сделки» из-за так называемого «теракта» в Севастопольской бухте. В Минобороны рф заявили, что один из морских беспилотников, атаковавших корабли в Севастополе, якобы был запущен с судна, перевозившего сельхозпродукцию по «зерновому коридору».

Однако уже 1 ноября россия возобновила свое участие в сделке. ТВ итоге движение по «зерновому коридору» было возобновлено. Благодаря привлечению ООН и Турции удалось «получить от Украины письменные гарантии того, что она не будет использовать гуманитарный коридор и украинские порты для ведения военных действий против россии», — заявили в Минобороны рф.

Украина хочет расширить соглашение по экспорту зерна из Черного моря, включив в него больше портов и товаров, и надеется, что решение о продлении соглашения как минимум на год будет принято в ближайшее время, сообщил 9 ноября заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков.

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