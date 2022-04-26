ЕС сократит импорт нефти и газа из россии до конца года на две трети, — еврокомиссар — Finance.ua
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ЕС сократит импорт нефти и газа из россии до конца года на две трети, — еврокомиссар

Сегодня 14:34Энергетика
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Европейский союз стремится сократить свою зависимость от российской нефти и газа на две трети до конца года. Комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони напомнил, что полный отказ планируется реализовать до конца 2027 года.
Об этом сообщается в интервью Джентилони изданию Il Messaggero.
Джентилони также сказал, что ЕС сократит свои оценки роста на 2022 год с предыдущей цели в 4%, при этом ЕС собирается опубликовать свой весенний прогноз 16 мая.
Международный валютный фонд на прошлой неделе снизил прогноз роста еврозоны на 2022 год до 2,8% с 3,9% из-за войны войны между Украиной и россией.
Но Джентилони сказал, что еще слишком рано говорить о том, приведет ли замедление роста к стагнации, сославшись на «некоторые положительные факторы, унаследованные со второй половины 2021 года», такие как значительно низкий уровень безработицы и очень высокий уровень накопления сбережений.

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«Риск стагнации также будет очень сильно зависеть от продолжительности войны», — добавил он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

По материалам: РБК-Україна
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