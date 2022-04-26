Европейский союз стремится сократить свою зависимость от российской нефти и газа на две трети до конца года. Комиссар ЕС по экономике Паоло Джентилони напомнил, что полный отказ планируется реализовать до конца 2027 года.
Джентилони также сказал, что ЕС сократит свои оценки роста на 2022 год с предыдущей цели в 4%, при этом ЕС собирается опубликовать свой весенний прогноз 16 мая.
Международный валютный фонд на прошлой неделе снизил прогноз роста еврозоны на 2022 год до 2,8% с 3,9% из-за войны войны между Украиной и россией.
Но Джентилони сказал, что еще слишком рано говорить о том, приведет ли замедление роста к стагнации, сославшись на «некоторые положительные факторы, унаследованные со второй половины 2021 года», такие как значительно низкий уровень безработицы и очень высокий уровень накопления сбережений.