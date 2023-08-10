ЕС сократил поставки российского газа по трубопроводам — Finance.ua

ЕС сократил поставки российского газа по трубопроводам Сегодня 06:21 — Энергетика

ЕС сократил поставки российского газа по трубопроводам

Поставка российского трубопроводного газа в страны Евросоюза в течение года после полномасштабного вторжения рф в Украину сократилось с 50% до 8% от общего газового импорта.

Об этом заявил на брифинге в Брюсселе спикер ЕС Адальберт Янц.

«российские трубопроводные поставки составили около 50% нашего газового импорта до вторжения в Украину, а по состоянию на март этого года они сократились до 8%», — сказал он.

По словам спикера, это произошло «благодаря очень интенсивной программе, в частности, работе с альтернативными поставщиками».

«За последние 12 месяцев Европа перевыполнила цели нашего плана, и мы в целом больше не зависим от российского ископаемого топлива, потому что импорт угля прекратился, импорт нефти составляет лишь долю от того, что было до войны, а также российский газ сейчас стремительно исчезает с европейского рынка», — заявил Янц.

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Как сообщалось, Евросоюз оказывает Украине масштабную политическую, экономическую, финансовую, гуманитарную и военную помощь. В ответ россия начала использовать газ и другие энергоресурсы для давления на ЕС, спровоцировав беспрецедентный энергетический кризис.

Страны ЕС приняли совместное решение по диверсификации путей газоснабжения, в частности отказа от поставок газа из россии в пользу других поставщиков газа.

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Укрінформ По материалам:

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