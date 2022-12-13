ЕС согласовал предоставление Боснии и Герцеговине статуса кандидата на вступление, — СМИ — Finance.ua
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ЕС согласовал предоставление Боснии и Герцеговине статуса кандидата на вступление, — СМИ

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Страны Евросоюза согласовали предоставление Боснии и Герцеговине статуса страны-кандидата на вступление в Союз.
Об этом сообщает Agence France-Presse.
Проинформированный дипломатический источник издания отметил, что такое решение было принято министрами стран ЕС сегодня, 13 декабря.
Напомним, ранее сообщалось, что лидеры ЕС могут предоставить Боснии и Герцеговине официальный статус кандидата на членство в ЕС на саммите в Брюсселе 15 декабря.
По материалам:
РБК-Україна
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