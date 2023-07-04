ЕС сможет конфисковывать криптовалюту у владельцев — кто под угрозой — Finance.ua
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ЕС сможет конфисковывать криптовалюту у владельцев — кто под угрозой

Криптовалюта
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ЕС сможет конфисковывать криптовалюту у владельцев — кто под угрозой
ЕС сможет конфисковывать криптовалюту у владельцев — кто под угрозой
Члены Совета Европейского Союза подписали предложение об изменении политики ЕС по конфискации криптовалюты.
Согласно принятой директиве, конфискация незаконно полученных цифровых активов теперь упрощена.
Неуказанную в налоговой декларации криптовалюту теперь относят к «неустановленным активам» и могут отобрать путем замораживания банковских счетов и конфискации ключей от кошельков.
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В директиве также четко отмечено, что активы могут быть конфискованы, если нет доказательств того, что они были приобретены законным путем. Если владелец активов связан с другими людьми, причастными к преступным организациям, его цифровые активы тоже подлежат конфискации.
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Согласно новым правилам, владельцы «неустановленных активов» должны будут доказать свою непричастность к преступным организациям.
«Определяя, является ли данное имущество полученным в результате преступной деятельности, национальные суды должны принимать во внимание все соответствующие обстоятельства дела, включая имеющиеся доказательства и конкретные факты, такие как ценность того факта, что имущество существенно не соответствует законному доходу лица-собственника», — говорится в директиве.

Курс криптовалют к доллару 💸

По материалам:
noworries
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