ЕС сможет конфисковывать криптовалюту у владельцев — кто под угрозой Сегодня 18:00 — Криптовалюта

ЕС сможет конфисковывать криптовалюту у владельцев — кто под угрозой

Члены Совета Европейского Союза подписали предложение об изменении политики ЕС по конфискации криптовалюты

Согласно принятой директиве, конфискация незаконно полученных цифровых активов теперь упрощена.

Неуказанную в налоговой декларации криптовалюту теперь относят к «неустановленным активам» и могут отобрать путем замораживания банковских счетов и конфискации ключей от кошельков.

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В директиве также четко отмечено, что активы могут быть конфискованы, если нет доказательств того, что они были приобретены законным путем. Если владелец активов связан с другими людьми, причастными к преступным организациям, его цифровые активы тоже подлежат конфискации.

Согласно новым правилам, владельцы «неустановленных активов» должны будут доказать свою непричастность к преступным организациям.

«Определяя, является ли данное имущество полученным в результате преступной деятельности, национальные суды должны принимать во внимание все соответствующие обстоятельства дела, включая имеющиеся доказательства и конкретные факты, такие как ценность того факта, что имущество существенно не соответствует законному доходу лица-собственника», — говорится в директиве.

noworries По материалам:

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